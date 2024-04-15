Olla Ramlan Ungkap Kriteria Pria Idaman, Bukan Hanya Soal Fisik

JAKARTA - Olla Ramlan masih belum membuka hatinya untuk siapapun pasca-cerai dari Aufar Hutapea. Padahal, Olla dan Aufar sendiri sudah dua tahun berpisah.

Saat ditanya soal kriteria pria idaman untuk menjadi pendamping hidupnya, Olla pun mengaku memiliki hal tersebut. Salah satunya adalah, pria tersebut harus memahami kondisi Olla sebagai ibu dari tiga orang anak yang masih menjalin hubungan baik dengan ayah dari anak-anaknya.

"Kalau aku pribadi siapapun nanti yang akan hubungan dengan saya, dia pastinya udah harus ambil konsekuensi bahwa saya ibu dari tiga anak, saya hubungannya baik dengan mantan-mantan saya," ujar Olla Ramlan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kelak, ia berharap agar calon pasangannya kelak tidak terlalu cemburuan melihat hubungannya yang terjalin baik dengan mantannya. Oleh karenanya, ia berharap bisa mendapatkan pasangan yang bijak dalam bersikap dan memiliki rasa toleransi yang tinggi.

Olla Ramlan ungkap kriteria pria idaman (Foto: Instagram/ollaramlan)





Olla juga berharap kelak bertemu dengan sosok yang bertanggung jawab, termasuk soal mencari nafkah untuk keluarga

"Yang pasti mencintai aku dan anak-anakku. Dia sudah tahu konsekuensi bahwa aku ada tiga anak dan ada toleransi terhadap mantan suami. Kalau yg lain-lain sih adalah yg bertanggung jawab, kemudian bekerja dengan baik," paparnya.

Baginya, urusan fisik menjadi yang kesekian karena dia memahami bahwa penilaian soal fisik itu relatif. Tidak ada penilaian khusus, setiap orang memiliki penilaian sendiri soal cantik atau tampan.

"Karena kalau kita muluk-muluk, wah, 'harus ganteng, harus wangi, harus putih', nggak ada yg sempurna. Namanya manusia tidak ada yg sempurna. Aku rasa fisik itu hanya apa ya, hmm nggak satu bilang ganteng belum tentu yang satu bilang ganteng," ungkapnya.