HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dua Anak Olla Ramlan Belum Tahu soal Perceraiannya dengan Aufar Hutapea

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |07:35 WIB
Dua Anak Olla Ramlan Belum Tahu soal Perceraiannya dengan Aufar Hutapea
Dua anak Olla Ramlanbelum tahu soal perceraiannya dengan Aufar Hutapea (Foto: Instagram/ollaramlan)
A
A
A

JAKARTAOlla Ramlan dan Aufar Hutapea telah resmi bercerai sejak 2022. Akan tetapi, hingga saat ini kedua putrinya, Aleena Naira Hana Hutapea dan Adreena Naira Hana Hutapea, masih belum mengetahui soal perceraian orang tuanya.

Menurut artis 44 tahun ini, kedua anaknya masih terlalu dini untuk mengetahui soal perpisahan orangtuanya. Kini, dia dan Aufar berusaha menjaga hubungan baik agar kedua anaknya tak menaruh curiga akan hubungan mereka.

"Kebetulan anak-anak aku yang kecil gak ada yang tau yang sebenarnya, jadi ya aku disini menjaga hubungan sebaik mungkin karena ya gimana pun juga tidak ada yang namanya mantan anak, adanya mantan suami, mantan istri," ujar Olla Ramlan belum lama ini.

Olla percaya jika lambat laun kedua anaknya akan memahami kondisi hubungan kedua orangtuanya. Baginya, yang terpenting adalah kedua anaknya tidak merasakan kekurangan kasih sayang dari ayah dan ibunya.

Olla Ramlan dan anak-anak

"Hubungannya kita baik, nanti ketika mereka sudah semakin dewasa pastinya akan mengerti bagaimana kondisinya," sambungnya.

Mengenai kehidupannya kini yang masih betah sendiri, Olla mengaku tak ingin terburu-buru menikah lagi. Bukan karena trauma melainkan dua kali kegagalan yang dialaminya membuatnya banyak belajar agar kelak menjadikan suaminya sebagai pasangan sehidup semati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
