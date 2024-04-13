Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olla Ramlan Ajukan Syarat untuk Pria yang Mendekatinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |01:01 WIB
Olla Ramlan Ajukan Syarat untuk Pria yang Mendekatinya
Olla Ramlan ajukan syarat untuk pria yang mendekatinya (Foto: IG Olla Ramlan)
A
A
A

JAKARTA - Dua tahun sudah Olla Ramlan menyandang status janda usai dirinya resmi berpisah dengan Aufar Hutapea sejak 23 Maret 2022 lalu. Artis 44 tahun ini pun masih belum memperkenalkan sosok tambatan hatinya yang baru.

Rupanya, Olla Ramlan tak ingin terburu-buru menikah lagi. Dua kali gagal dalam membina rumah tangga, Olla mengaku banyak pelajaran berharga yang didapatnya. Meski demikian, tak pernah menyesali apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Pasalnya, dia membina rumah tangga dengan rentang waktu yang cukup lama bersama kedua mantan suaminya hingga dikarunai anak.

Olla Ramlan Ajukan Syarat Ini Untuk Pria yang Ingin Mendekatinya

"Kalau urusan jodoh, deket sama orang ya gitu nanti aja. Maksudnya aku kan sudah 10 tahun yg pertama, 10 tahun yg kedua kayaknya 20 tahun tuh aku bukan dengan orang yang salah. Tapi maksudnya banyak pelajaran hidup yang aku lakukan," ujar Olla Ramlan saat dijumpai di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Olla pun mengajukan syarat khusus bagi pendamping hidupnya kelak. Pria tersebut harus memahami kondisi Olla sebagai ibu dari tiga orang anak yang masih menjalin hubungan baik dengan ayah dari anak-anaknya.

"Kalau aku pribadi siapapun nanti yang akan hubungan dengan saya, dia pastinya sudah harus ambil konsekuensi bahwa saya ibu dari tiga anak, saya hubungannya baik dengan mantan-mantan saya," sambungnya.

Sehingga, dia berharap pasangannya kelak tidak terlalu cemburuan melihat hubungannya yang terjalin baik dengan mantannya.

"Sudah pasti orangnya harus toleransi yang super tinggi, tidak cemburuan karena hubungan saya dengan mantan udah baik-baik saja, tidak ada apa-apa," ungkapnya.

Halaman:
1 2
