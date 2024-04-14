Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina Bakal Punya Anak Perempuan Kembali Viral

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:05 WIB
Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina Bakal Punya Anak Perempuan Kembali Viral
Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina anak punya anak perempuan kembali viral (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga telah mengadopsi seorang anak perempuan. Dugaan itu diperkuat lewat unggahan Nagita Slavina di Instagram, saat tengah menggendong bayi perempuan bernama Lily.

Tak hanya satu foto, perempuan yang akrab disapa Gigi ini juga kembali mengunggah potret dengan bayi perempuan itu. Kini Nagita Slavina memperlihatkan sebagian wajah dari bayi tersebut.

"Grateful 'Lily' seperti malaikat baik yang dikirim Allah SWT," kata Nagita Slavina di Instagram @raffinagita1717, Minggu (14/4/2024).

Sontak saja unggahan itu menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang ikut bahagia ada pula yang langsung teringat dengan ramalan dari Hard Gumay saat jadi bintang tamu di podcast dokter Richard Lee.

Nagita Slavina

Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina anak punya anak perempuan kembali viral (Foto: Instagram/raffinagita1717)

"Pernah nonton podcast hardy Gumay bilang Raffi gigi bakalan punya anak perempuan. Apakah yg d maksud Gumay itu bayi ini?" tanya akun @beb***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156619/nagita_slavina-IHer_large.jpg
Nagita Slavina Cs Review Donat Pinkan Mambo, Habiskan Rp2,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153240/nagita_slavina-x2fp_large.jpg
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148676/nagita_slavina-cfe5_large.jpg
Nagita Slavina Berendam Pakai Swimsuit di Danau Como, Netizen Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147645/nagita_slavina-tALV_large.JPG
Total Harga Outfit Nagita Slavina saat Liburan di Italia, Bikin Pegawai Gaji UMR Ngelus Dada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147112/nagita_slavina-WSP7_large.jpg
Nagita Slavina Main Tenis Bareng Rafathar di Italia, Netizen: Gabut Kelas Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140022/nagita_slavina-BNLi_large.jpg
Rafathar Adukan Nagita Slavina, Dedi Mulyadi: Pilih Mau Barak Mana?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement