Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina Bakal Punya Anak Perempuan Kembali Viral

Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina anak punya anak perempuan kembali viral (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga telah mengadopsi seorang anak perempuan. Dugaan itu diperkuat lewat unggahan Nagita Slavina di Instagram, saat tengah menggendong bayi perempuan bernama Lily.

Tak hanya satu foto, perempuan yang akrab disapa Gigi ini juga kembali mengunggah potret dengan bayi perempuan itu. Kini Nagita Slavina memperlihatkan sebagian wajah dari bayi tersebut.

"Grateful 'Lily' seperti malaikat baik yang dikirim Allah SWT," kata Nagita Slavina di Instagram @raffinagita1717, Minggu (14/4/2024).

Sontak saja unggahan itu menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang ikut bahagia ada pula yang langsung teringat dengan ramalan dari Hard Gumay saat jadi bintang tamu di podcast dokter Richard Lee.

Ramalan Hard Gumay soal Nagita Slavina anak punya anak perempuan kembali viral (Foto: Instagram/raffinagita1717)

"Pernah nonton podcast hardy Gumay bilang Raffi gigi bakalan punya anak perempuan. Apakah yg d maksud Gumay itu bayi ini?" tanya akun @beb***.