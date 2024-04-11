Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri akan Boyong Keluarga ke Singapura Sambil Berobat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:50 WIB
Kartika Putri akan Boyong Keluarga ke Singapura Sambil Berobat
Kartika Putri akan pergi ke Singapura bersama keluarga (Foto: Instagram/kartikaputriworld)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Putri tak akan mudik ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan, tahun ini. Bukan tanpa alasan, pasalnya sang ibunda sudah meninggal dunia dan tak lagi memiliki keluarga di Palembang.

"Aku Palembang. Kebetulan, kan, almarhumah mama sudah meninggal, terus nenek itu sudah di jakarta, om-om juga beberapa (tinggal) di Jakarta, jadi kayak enggak mudik," ujar Kartika Putri di kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Pada momen lebaran kali ini, wanita yang akrab disapa Karput ini pun memilih untuk memboyong keluarga kecilnya ke Singapura. Hal itu dilakukannya untuk mengobati kekecewaan buah hatinya lantaran tak mudik ke kampung halaman.

"Kadang-kadang juga kan kayak biasanya kita dulu senang banget mudik. Jadi aku anggap aja pura-puranya ajakin mereka mudik (ke Singapura). Jadi mereka ada suasana yang berbeda," papar Kartika Putri.

Kartika Putri

Kartika Putri akan pergi ke Singapura bersama keluarga (Foto: Instagram/kartikaputriworld)

Sementara itu, kepergian Karput ke Singapura sendiri diketahui bukan hanya untuk liburan, tetapi juga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Ada urusan dan aku juga harus check up. Kan kebetulan mbak-mbaknya (pada) mudik, ya sudah aku pikir check up. Mau enggak mau anak-anak semua dibawa, jadi ya sudah menikmati aja, menikmati proses semuanya," tandasnya.

(van)

