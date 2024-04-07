6 Artis Asal Bangka Belitung yang Cantiknya Paripurna

JAKARTA - Sejumlah artis dengan kecantikan paripurna ini berasal dari Bangka Belitung. Diketahui, Bangka Belitung sendiri berada di bagian timur Pulau Sumatera dan berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan.

Daerah tersebut bahkan menjadi salah satu lokasi wisata di Indonesia yang mampu memikat hati para wisatawan.

Tak hanya karena keindahan lautnya, para artis-artis asal Bangka Belitung ini juga dikenal dengan kecantikan parasnya. Ditambah lagi, mereka juga memiliki kemampuan yang tak perlu diragukan lagi, sehingga mampu menjajal dunia hiburan Tanah Air dengan sejumlah karya.

Berikut, artis asal Bangka Belitung yang memiliki kecantikan paripurna:

1. Sandra Dewi





Sandra Dewi merupakan artis asal Bangka Belitung yang lahir di Pangkalpinang pada 8 Agustus 1983. Berusia 40 tahun, Sandra Dewi pertama kali terjun di dunia hiburan pada 2002 dengan mengikuti Miss Enchanteur dan menjadi Duta Pariwisata Jakarta Barat.

Ia pertama kali terjun ke dunia akting pada 2007 dan membintangi film Quickie Express. Bahkan film itu sukses membuat Sandra mendapatkan cukup banyak tawaran akting dan sempat menjajal dunia presenter serta tarik suara.

2. Artika Sari Devi





Lahir di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Artika Sari Devi mengawali kariernya usai menjadi pemenang di ajang Puteri Indonesia 2004. Ia bahkan sempat mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2005 dan masuk dalam posisi 15 besar.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Puteri Indonesia, Artika pun cukup aktif di dunia hiburan dengan tampil sebagai model, presenter hingga film. Bahkan ia berhasil meraih penghargaan sebagai Aktris Terbaik di Festival Film 3 Benua Nantes, Aktris Terbaik di Festival International Film Independent Bruxelles, lewat film Opera Jawa.

3. Ranty Purnamasari

Memiliki nama asli Rifriayanti Purnamasari, Ranty Purnamasari diketahui merupakan seorang artis berusia 51 tahun yang lahir di Pangkal Pinang. Ia diketahui telah terjun ke dunia hiburan sejak 1996 dan membintangi cukup banyak film layar lebar.

Beberapa film terkenal yang dibintanginya ialah, Surat Kecil Untuk Tuhan, Marmut Merah Jambu, 99 Nama Cinta hingga Akhir Kisah Cinta Si Doel.

4. Mita The Virgin

Mita The Virgin merupakan artis yang berasal dari Bangka Belitung. Memiliki nama asli Cameria Happy Pramita, Mita pertama kali terjun ke dunia hiburan dengan menjadi gitaris dari grup musik The Rock yang diketuai Ahmad Dhani.

Meski dikenal tomboy, wajah cantik Mita tetap saja tak bisa ditutupi.