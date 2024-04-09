Babe Cabita Meninggal Dunia, Rekan Artis dan Penggemar Berduka

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia. Salah seorang sahabatnya yaitu Kevin Kautsar membagikan kabar duka tersebut dalam unggahan akun Instagramnya @kevinkauts_.

Melansir informasi dari unggahan tersebut, Selasa (9/4/2024), Babe Cabita meninggal dunia pada hari in pukul 06.38 WIB di salah satu rumah sakit di Jakarta selatan.

Pria dengan nama asli Priya Prayogha Pratama meninggal di usianya yang masih 34 tahun. Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat mengunggah foto yang bertuliskan ‘Jangan Lupakan Sahabat Masa Kecil’.

Unggahan tersebut berisikan parodi editan dari wajah Babe Cabita bersama dengan pesepak bola ternama Cristiano Ronaldo dan aktor Jackie Chan yang menggunakan seragam Merah Putih bak anak SD.

Kepergian sosok Babe Cabita membuat para sahabat, rekan artis, dan para penggemarnya pun ikut membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Duka amat begitu dirasakan oleh para pengikut setianya.