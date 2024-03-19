JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad, putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui sedang sakit. Bahkan bocah 2 tahun tersebut sampai mengalami demam, batuk hingga muntah-muntah.
Terkait kondisi kesehatan bocah yang akrab disapa Cipung itu, Raffi Ahmad selaku ayah pun membenarkan hal tersebut.
"Cipung sakit batuk," kata Raffi Ahmad di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin,18 Maret 2024.
Ketika ditanya penyebab Cipung sakit lantaran diduga kelelahan akibat ikut syuting program sahur, Raffi pun membantahnya.
"Nggak. Jangan bikin bikin berita yang nggak baik," tegas Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad bantah Rayyanza sakit karena kelelahan syuting (Foto: Instagram/raffinagita1717)