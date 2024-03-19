Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayyanza Alami Demam hingga Muntah, Raffi Ahmad Bantah karena Kelelahan Syuting

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:52 WIB
Rayyanza Alami Demam hingga Muntah, Raffi Ahmad Bantah karena Kelelahan Syuting
Raffi Ahmad bantah Rayyanza sakit karena kelelahan syuting (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad, putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui sedang sakit. Bahkan bocah 2 tahun tersebut sampai mengalami demam, batuk hingga muntah-muntah.

Terkait kondisi kesehatan bocah yang akrab disapa Cipung itu, Raffi Ahmad selaku ayah pun membenarkan hal tersebut.

"Cipung sakit batuk," kata Raffi Ahmad di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin,18 Maret 2024.

Ketika ditanya penyebab Cipung sakit lantaran diduga kelelahan akibat ikut syuting program sahur, Raffi pun membantahnya.

"Nggak. Jangan bikin bikin berita yang nggak baik," tegas Raffi Ahmad. 

Raffi Ahmad dan keluarga

Raffi Ahmad bantah Rayyanza sakit karena kelelahan syuting (Foto: Instagram/raffinagita1717)

 

Halaman:
1 2
