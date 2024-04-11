Ultah Istri Oday Al Akhras Diwarnai Kasus Dugaan Penggelapan Tabungan Haji

JAKARTA - Selebgram Ayuk Aida, istri dari YouTuber Palestina Oday Al Akhras, baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada 5 April kemarin. Sayangnya, ulang tahun yang biasanya menjadi hari bahagia, tak dirasakan oleh Ayuk Aida.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ia justru mendapat kado yang sama sekali tidak diharapkan sama sekali. Diketahui, Ayuk Aida telah ditetapkan sebagai terdakwa dan tahanan kota atas kasus dugaan penggelapan tabungan haji senilai 20 juta di Pengadilan Negeri Jember.

“Ulang tahun ini sungguh amat luar biasa. Saya merasa dikriminalisasi sedemikian rupa oleh pihak Ippho Santosa melalui tangan mantan mitra saya, Enik Risnawati,” ujar Ayuk Aida.

“Nota eksepsi saya pun ditolak hakim dengan alasan pengembalian uang pada pelapor dianggap sebuah trik. Seolah kasus 20 juta ini rasa 20 miliar, bahkan 200 triliun,” sambungnya.

Ayuk Aida mengaku bahwa dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Enik Risnawati selaku pelapor. Bahkan, kuasa hukum Ayuk Aida, Dina Aprillia SH, sempat menguak sederet kejanggalan dari persidangan yang telah berjalan beberapa kali.

Salah satunya soal dakwaan jaksa ke istri YouTuber Palestina ini berbeda dengan BAP awal polisi.

"Saya yakin pertolongan Allah SWT. Kezaliman akan terbongkar dan kebenaran segera terungkap. Kado kecil yang saya harap dari milad saya ini adalah kebebasan hukum. Kado besarnya, saya dan Bang Oday diizinkan terbang langsung ke Palestina," beber Ayuk Aida.

Sebagai suami, Oday Al Akhras terus mensupport serta mendoakan istrinya di Jember agar tetap sabar dan tangguh melewati ujian ini.

“Saya tahu betul upaya kriminalisasi mereka pada istri saya, sejak awal. Sebelum roadshow, saya menghadiri dua kali proses sidang istri. Kejahatan yang mereka tuduhkan jauh lebih dahsyat dari kekejaman tentara Israel kepada keluarga saya di Gaza. Bayangkan, istri saya sengaja diputus silaturahmi dari semua mitra bisnisnya,” papar Oday.