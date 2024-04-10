Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Emosi Nyaris Ketinggalan Salat Ied

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:54 WIB
Ayu Ting Ting Emosi Nyaris Ketinggalan Salat Ied
Ayu Ting Ting emosi nyaris ketinggalan salat Ied. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting melaksanakan salat Ied bersama keluarga di Masjid Al Huda, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (10/4/2024). Menariknya, sang pedangdut nyaris ketinggalan salat berjamaah.

Ayu dan keluarga baru jalan dari rumah ke masjid sekitar pukul 06.45 WIB. Agar tak ketinggalan salat Ied berjamaah, mereka berjalan terburu-buru menuju masjid.

"Iya kesiangan. Untung tadi lari. Coba kalau jalannya santai bisa ngamuk tuh si ayah," kata Ayu Ting Ting saat ditemui awak media di kawasan Depok, Jawa Barat, pada Rabu (10/4/2024).

Pelantun Sambalado tersebut mengaku, sebenarnya sudah bangun sejak pukul 05.00 WIB. Namun karena banyaknya persiapan, dia dan keluarga baru bisa keluar dari rumah agak siang.

1 2
