Olla Ramlan Ikhlas Rayakan Lebaran Tanpa Pasangan

JAKARTA - Olla Ramlan kembali merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga dan rekan-rekan terdekatnya. Perayaan lebaran Olla pun kembali digelar di kediamannya yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Wanita berusia 44 tahun itu bersyukur dirinya dalam kondisi sehat sehingga tetap bisa merayakan Lebaran dengan orang-orang terdekatnya termasuk ketiga anaknya.

"Alhamdulillah lebaran tahun ini masih bisa sehat walafiat, kedatangan kalian semua, Alhamdulillah hari ini aku bisa open house dengan keluarga dan teman-teman dekat, sama anak aku juga lengkap," ujar Olla Ramlan saat dijumpai di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024.

Olla Ramlan tetap bersyukur meski tahun ini menjadi tahun ketiga dirinya merayakan lebaran tanpa kehadiran suami. Bahkan, kondisi ini tak lantas mengurangi rasa bahagia menyambut hari kemenangan.

Olla Ramlan ikhlas rayakan lebaran tanpa pasangan (Foto: Instagram/ollaramlan)





"Walaupun tidak ada pasangan nggak apa-apa, yang penting saya bersyukur sampai di lebaran hari ini saya masih bisa sehat, masih bisa bahagia, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya," ungkapnya.

Olla Ramlan juga menegaskan bahwa saat ini dirinya belum menemukan sosok tambatan hatinya yang baru sehingga masih merayakan Lebaran tanpa pasangan.

"Kebetulan sosok yang spesial belum ada, jadi yaudah sendiri aja," ungkapnya.

Saat disinggung mengenai silaturahmi dengan mantan suaminya di hari lebaran, Olla mengaku belum ada komunikasi untuk saling memaafkan dimana menjadi tradisi saat lebaran bagi umat muslim. Olla pun mengungkap bahwa Aufar sedang merayakan lebaran di Istana Negara yang menggelar open house.