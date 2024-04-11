Sonny Septian dan Keluarga Rayakan Idul Fitri di Rumah Sakit

Sonny Septian sekeluarga rayakan Idul Fitri di rumah sakit (Foto: Instagram/sonnyseptian)

JAKARTA - Kabar tak mengenakan datang dari keluarga Sonny Septian. Pasalnya, sang istri Fairuz A Rafiq dan juga putrinya, Quin Eijaz dirawat di rumah sakit.

Sontak, hal itu membuat keluarga dari sang artis ini harus merayakan lebaran di rumah sakit. Bahkan melalui akun Instagram Storynya, Sonny Septian sempat mengunggah video di rumah sakit sambil mengucapkan selamat lebaran.

"Mohon maaf lahir dan batin semuanya, selamat berlebaran," ujar Sonny Septian.

"Maaf lahir batin ya semuanya, doain kita supaya sehat ya," timpal Fairuz.

Sonny Septian sekeluarga rayakan Idul Fitri di rumah sakit (Foto: Instagram/sonnyseptian)





Sebelumnya, melalui akun Instagramnya, @sonnyseptian, artis .. tahun ini membagikan foto yang memperlihatkan anaknya tengah tidur pulas di ranjang rumah sakit dan tangannya juga nampak diinfus. Sedangkan di ranjang sebelah putrinya terdapat istrinya yang juga sedang tertidur pulas. Ibu dan anak ini dirawat di satu ruangan yang sama.

Sonny menjelaskan bahwa istri dan anaknya terkena DBD.

“Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad Qadarallah malam ini mommy Fairuz dan juga kaka Eijaz di rawat di rumah sakit,hasil darah keduanya positif DBD,” tulis Sonny dalam keterangan resminya.

Dia pun memberi doa kepada para pengikutnya atas kesembuhan buah hatinya.