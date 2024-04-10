Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Ayu Ting Ting Salat Ied Bareng Keluarga: Kesiangan, Malu sama Matahari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |07:44 WIB
Momen Ayu Ting Ting Salat Ied Bareng Keluarga: Kesiangan, Malu sama Matahari
Momen Ayu Ting Ting salat Ied bareng keluarga. (Foto: Ayu Utami/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting menyambut dengan antusias Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari ini (10/4/2024). Sang pedangdut diketahui menggelar salat Ied bersama keluarganya di Masjid Jami Al Huda, Depok, Jawa Barat.

Pelantun Sambalado tersebut, berangkat ke Masjid bersama ayahnya Abdul Razak, Umi Kalsum, Syifa, dan putrinya, Bilqis, sekitar pukul 06.45 WIB. Sambil berjalan kaki menyusuri gang rumahnya, dia mengaku tak punya persiapan khusus untuk salat Ied. 

Agar tak ketinggalan salat Ied, sang pedangdut berjalan terburu-buru. “Kesiangan. Ayo ayo malu sama matahari,” ujar Ayu Ting Ting kepada keluarganya untuk mempercepat langkah mereka. 

Ayu Ting Ting salat Ied bareng keluarga. (Foto: Ayu Utami/MNC Portal Indonesia)

Sama seperti tahun sebelumnya, baju Lebaran Ayu Ting Ting selalu seragam. Kali ini pedangdut 31 tahun itu memilih pakaian bewarna cokelat muda. Setelah salah Ied, Ayu Ting Ting akan makan bersama dan saling bermaafan dengan keluarga.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement