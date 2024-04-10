Momen Ayu Ting Ting Salat Ied Bareng Keluarga: Kesiangan, Malu sama Matahari

JAKARTA - Ayu Ting Ting menyambut dengan antusias Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari ini (10/4/2024). Sang pedangdut diketahui menggelar salat Ied bersama keluarganya di Masjid Jami Al Huda, Depok, Jawa Barat.

Pelantun Sambalado tersebut, berangkat ke Masjid bersama ayahnya Abdul Razak, Umi Kalsum, Syifa, dan putrinya, Bilqis, sekitar pukul 06.45 WIB. Sambil berjalan kaki menyusuri gang rumahnya, dia mengaku tak punya persiapan khusus untuk salat Ied.

Agar tak ketinggalan salat Ied, sang pedangdut berjalan terburu-buru. “Kesiangan. Ayo ayo malu sama matahari,” ujar Ayu Ting Ting kepada keluarganya untuk mempercepat langkah mereka.

Sama seperti tahun sebelumnya, baju Lebaran Ayu Ting Ting selalu seragam. Kali ini pedangdut 31 tahun itu memilih pakaian bewarna cokelat muda. Setelah salah Ied, Ayu Ting Ting akan makan bersama dan saling bermaafan dengan keluarga.*

(SIS)