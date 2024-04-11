Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Bachdim Umumkan Kehamilan Kelima Tepat di Hari Raya Idul Fitri

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |07:05 WIB
Jennifer Bachdim Umumkan Kehamilan Kelima Tepat di Hari Raya Idul Fitri
Jennifer Bachdim umumkan hamil calon anak kelima (Foto: Instagram/jenniferbachdim)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan suami istri, Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim. Tepat di momen Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Rabu, 10 April 2024, ia pun mengumumkan soal kehamilan anak kelimanya. 

Pengumuman bahagia ini disampaikan oleh Jennifer Bachdim melalui akun instagram miliknya. Dalam unggahannya, ia dan sang suami tampak berjoget dan berpelukan saat menunjukkan sebuah foto hasil tes USG.

Selain itu, dalam foto tersebut Irfan pun tampak tengah memegang test pack yang menandakan bahwa istrinya saat ini tengah positif hamil, calon anak kelima.

"Coming soon," tulis Jennifer Bachdim secara singkat melalui cuitan diakun instagram miliknya dikutip pada Rabu, 10 April 2024.

Jennifer Bachdim

Jennifer Bachdim umumkan hamil calon anak kelima (Foto: Instagram/jenniferbachdim)


Kabar bahagia tersebut jelas membuat orang-orang terdekat mereka kaget. Bahkan ucapan selamat pun tampak membanjiri unggahan pasangan tersebut.

Halaman:
1 2
