HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

HUT RI Ke-79, Serunya Keluarga Jennifer Bachdim Lomba 17 Agustusan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |15:17 WIB
HUT RI Ke-79, Serunya Keluarga Jennifer Bachdim Lomba 17 Agustusan
HUT RI Ke-79, Serunya Keluarga Jennifer Bachdim Lomba 17 Agustusan (Foto: IG Jennifer Bachdim)
A
A
A

JAKARTA Jennifer Bachdim turut memeriahkan momentum jelang hari kemerdekaan Indonesia. Istri pesepak bola Tanah Air, Irfan Bachdim ini pun ikut melakukan sederet lomba jelang perayaan 17 Agustus 2024.

Lewat postingan Instagram-nya, @jenniferbachdim, terlihat asyik melakukan aktivitas lomba khas perayaan 17 Agustusan. Tak sendirian, ia juga melakukannya bersama sang suami dan putra putrinya.

“Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-79, kita ingin ikut merayakannya dengan permainan tradisional khas 17-an, pasti kalian familiar dengan permainan ini kan?,” tulis Jennifer.

HUT RI Ke-79, Serunya Keluarga Jennifer Bachdim Lomba 17 Agustusan
HUT RI Ke-79, Serunya Keluarga Jennifer Bachdim Lomba 17 Agustusan

Jennifer dan keluarga juga terlihat kompak mengenakan outfit serba merah dan putih. Mereka seru-seruan menikmati lomba makan kerupuk yang jadi salah satu lomba ikonik di perayaan 17 Agustusan.

Kekompakan keluarga Jennifer Bachdim ini pun begitu seru dan menginspirasi. Mereka ramai-ramai mengikuti perlombaan tersebut sebagai momentum memeriahkan hari kemerdekaan.

Serunya perlombaan keluarga Jennifer Bachdim di momentum hari kemerdekaan ini mengundang komentar manis para warganet. Netizen ikut bahagia dan merasakan keseruan mereka saat melakukan lomba jelang perayaan 17 Agustus ini.

Halaman:
1 2
