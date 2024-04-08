Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Hangat Thariq Halilintar Kumpul Bareng Keluarga Besar Aaliyah Massaid

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |01:01 WIB
Momen Hangat Thariq Halilintar Kumpul Bareng Keluarga Besar Aaliyah Massaid
Momen Thariq Halilintar bersama keluarga Aaliyah Massaid (Foto: IG Reza Artamevia)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid nampaknya sudah mendapat restu dari keluarga masing-masing. Setelah Aaliyah Massaid kedapatan beberapa kali hadir di acara keluarga Thariq, kini giliran Thariq yang ikut terlibat dalam acara keluarga Aaliyah Massaid.

Bukan hanya dikenalkan dengan sang ibu, Reza Artamevia, Thariq juga diboyong untuk ikut kumpul bersama keluarga besar Reza Artamevia. Bahkan, Thariq tampak sungkeman dengan kakek dari Aaliyah yang merupakan ayah dari Reza Artamevia.

Momen Hangat Thariq Halilintar Kumpul Bareng Keluarga Besar Aaliyah Massaid

Momen hangat ini terungkap dari unggahan Instagram Story Reza Artamevia. Dia membagikan foto-foto kumpul bersama keluarga besarnya di malam ke-27 Ramadhan dimana Thariq tampak hadir di sana mendampingi Aaliyah.

Reza Artamevia juga membagikan video saat Thariq dan Aaliyah sungkeman dan bercengkrama dengan ayahnya.

Melalui unggahannya itu, Reza Artamevia mengucap syukur atas momen kebersamaan yang tercipta di bulan yang penuh berkah ini.

"ALHAMDULILLAH tepat di malam ke 27 kita bisa menikmati indahnya kebersamaaan di Bulan Suci Ramadhan berkumpul dengan semua yang tercinta," ujar Reza Artamevia dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @rezaartameviaofficial.

