Calon Ibu Mertua Ayu Ting Ting Beri Bocoran soal Konsep Pernikahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |06:05 WIB
Calon Ibu Mertua Ayu Ting Ting Beri Bocoran soal Konsep Pernikahan
Calon Ibu Mertua Ayu Ting Ting bocorkan konsep pernikahan (Foto: Instagram @ayutingting92)
JAKARTA - Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana sudah semakin dekat. Terbaru, calon ibu mertua Ayu, Rakaya, mengatakan bahwa pernikahan sang pedangdut dan putranya akan berlangsung pada November mendatang.

Sementara itu, beberapa persiapan terkait rencana pernikahan mereka pun telah dilakukan. Bahkan Rakaya mengaku bahwa pihaknya mempersilahkan Ayu dan keluarga untuk menentukan konsep hari bahagia tersebut.

”Untuk konsepnya, konsepnya Dhana menyerahkan semua ke Ayu,” jelas Rakaya, dikutip dari akun Cumicumi.

“Ya mengikuti aja sih. Sama kita juga kok (mempersiapkan pernikahan),” beber Rakaya.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Calon Ibu Mertua Ayu Ting Ting bocorkan konsep pernikahan (Foto: Instagram @ayutingting92)

Sementara itu, terkait lokasi pernikahan, ibunda Dhana memastikan jika acara tersebut akan berlangsung di Jakarta.

