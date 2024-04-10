Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandiaga Uno Kenang Sosok Babe Cabita: Orang yang Sangat Rendah Hati

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |05:30 WIB
Sandiaga Uno Kenang Sosok Babe Cabita: Orang yang Sangat Rendah Hati
Sandiaga Uno kenang sosok mendiang Babe Cabita. (Foto: Instagram/@babecabiita)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan rasa belasungkawanya atas berpulangnya komika Babe Cabita. Hal itu diungkapkannya lewat sebuah unggahan di Instagram, pada 9 April 2024. 

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka atas meninggalnya salah satu pelaku kreatif Indonesia, komedian Priya Prayogha Pratama, atau yang lebih dikenal dengan Alm. @babecabiita,” ujarnya. 

Bersama unggahan itu, Sandiaga Uno juga membagikan sebuah video di mana mereka sempat berdiskusi tentang bisnis yang dibangun sang komika. Diskusi itu dilakukan keduanya secara daring karena sedang pandemi COVID-19. 

“Saya teringat saat kami ngobrol-ngobrol di live NGANTRI. Beliau adalah salah satu tamu pertama program NGANTRI. Dia memberikan banyak masukan dan ide dalam program ini. Orang yang sangat rendah hati dan luar biasa lucu,” katanya. 

Sandiaga Uno kenang sosok mendiang Babe Cabita. (Foto: Instagram/@sandiuno)

