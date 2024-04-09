Lebaran, Farhan Zubedi Bagi-Bagi THR kepada Fans

JAKARTA - Farhan Zubedi di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia telah merilis single pertamanya berjudul Hilang Arti. Lagu ini merupakan sebuah karya yang dibuat sedemikian rupa dari pengalaman pribadinya, yang sempat berada di titik terendah dan paling melelahkan dalam hidupnya.

Untuk memeriahkan single terbarunya yang berjudul Hilang Arti, penyanyi juga sekaligus dokter yang besar melalui TikTok ini akan mengajak para followers-nya untuk memberi perspektif baru lebaran yang nggak diketahui banyak orang.

“Ketika sebagian orang menyambut lebaran dengan perasaan menyenangkan dan gembira. Ada sebagian pula yang nggak merasakan esensi lebaran karena satu dan lain hal, seperti nggak bisa mudik bertemu keluarga, atau sedang berada di posisi yang tidak menyenangkan, ataupun sedang menghadapi berbagai tantangan,” jelas Farhan.