Pengalaman Spiritual Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat mengalami pengalaman spiritual saat menjalani ibadah umrah selama 10 hari Makkah. Pada saat itu, ia awalnya berfokus menjalani ibadah dan sholat di Masjid Nabawi.

"Hari terakhir itu di Madinah. Di hari terakhir itu di Madinah aku akui sudah agak banyak yang gak sefokus di Makkah. Di Makkah fokus ibadah, sholat, berdzikir segala macem. Di Madinah habis sholat jalan-jalan nongkrong sama temen segala macem," ungkap Babe Cabita dilansir ulang dari Kanal YouTube Deddy Corbuzier Selasa (9/4/2024).

Babe bercerita mulanya ia ingin menjalani sholat subuh di Masjid Nabawi dan memilih di shaf paling depan. Dan beruntungnya keinginannya itu terkabulkan, karena sebelum subuh dia telah berada di Masjid Nabawi.

Tak lama berselang, sholat subuh dimulai dan awalnya berjalan normal adanya tetapi ditengah-tengah sholat subuh, muncul salah seorang kakek - kakek dan tiba-tiba nyelip di sampingnya.

"Jadi aku niatin, di hari terakhir aku mau sholat subuh terakhir pengen saf paling depan. Jadi aku bangun tengah malem niatnya supaya sholat subuh terakhir aku di shaf paling depan di Masjid Nabawi," jelas Babe.

"Pas di pertengahan sholat itu, rakaat pertama ada yang nyelip masuk tiba-tiba kakek-kakek. Pas tahiyat terakhir mukanya sejajar sama aku. Kita tatap-tatapan," tambahnya.

Setelah melaksanakan sholat, tiba-tiba kakek berada disampingnya itu mulai membuka pembicaraan, lalu memuji rambut gimbal Babe. Namun kakek tersebut berbalik menceramahi dirinya, ketika melihat rambut gimbalnya tersebut.

"Dia menjelaskan ada kata grandfather, ada rasulullah, terus ada bilang Imama. Setelah ku dengar-dengar dia muji rambut aku. Lama-lama kayak menceramahi. Yang kutangkep kayaknya lebih baik pakai penutup kepala jangan dibikin begini karena sunah," paparnya.

