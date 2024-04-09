Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengalaman Spiritual Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |23:01 WIB
Pengalaman Spiritual Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia
Pengalaman spirutal Babe Cabita sebelum meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat mengalami pengalaman spiritual saat menjalani ibadah umrah selama 10 hari Makkah. Pada saat itu, ia awalnya berfokus menjalani ibadah dan sholat di Masjid Nabawi.

Pengalaman Spiritual Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia

"Hari terakhir itu di Madinah. Di hari terakhir itu di Madinah aku akui sudah agak banyak yang gak sefokus di Makkah. Di Makkah fokus ibadah, sholat, berdzikir segala macem. Di Madinah habis sholat jalan-jalan nongkrong sama temen segala macem," ungkap Babe Cabita dilansir ulang dari Kanal YouTube Deddy Corbuzier Selasa (9/4/2024).

Babe bercerita mulanya ia ingin menjalani sholat subuh di Masjid Nabawi dan memilih di shaf paling depan. Dan beruntungnya keinginannya itu terkabulkan, karena sebelum subuh dia telah berada di Masjid Nabawi.

Tak lama berselang, sholat subuh dimulai dan awalnya berjalan normal adanya tetapi ditengah-tengah sholat subuh, muncul salah seorang kakek - kakek dan tiba-tiba nyelip di sampingnya.

"Jadi aku niatin, di hari terakhir aku mau sholat subuh terakhir pengen saf paling depan. Jadi aku bangun tengah malem niatnya supaya sholat subuh terakhir aku di shaf paling depan di Masjid Nabawi," jelas Babe.

"Pas di pertengahan sholat itu, rakaat pertama ada yang nyelip masuk tiba-tiba kakek-kakek. Pas tahiyat terakhir mukanya sejajar sama aku. Kita tatap-tatapan," tambahnya.

Setelah melaksanakan sholat, tiba-tiba kakek berada disampingnya itu mulai membuka pembicaraan, lalu memuji rambut gimbal Babe. Namun kakek tersebut berbalik menceramahi dirinya, ketika melihat rambut gimbalnya tersebut.

"Dia menjelaskan ada kata grandfather, ada rasulullah, terus ada bilang Imama. Setelah ku dengar-dengar dia muji rambut aku. Lama-lama kayak menceramahi. Yang kutangkep kayaknya lebih baik pakai penutup kepala jangan dibikin begini karena sunah," paparnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127569/fati_indraloka-qd6Q_large.jpg
Curhat Pilu Fati Indraloka Rayakan Lebaran Tanpa Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127213/babe_cabita-Qsjh_large.jpg
Setahun Meninggal Dunia, Anak Masih Tanyakan Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127188/babe_cabita-fINd_large.jpg
Jelang Lebaran, Fati Indraloka Kenang Kepergian Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/612/3038039/viral_dadar_beredar-lm0c_large.jpg
Viral Bisnis Kuliner Mendiang Babe Cabita Makin Laris, Netizen: Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022617/fati-indraloka-rayakan-iduladha-tanpa-babe-cabita-singgung-soal-ikhlas-jr8RhAAt7S.jpg
Fati Indraloka Rayakan Iduladha Tanpa Babe Cabita, Singgung soal Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017964/fati-indraloka-ucapkan-selamat-ultah-untuk-mendiang-babe-cabita-6CsPVxPFhc.jpg
Fati Indraloka Ucapkan Selamat Ultah untuk Mendiang Babe Cabita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement