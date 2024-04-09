Bintang Emon Unggah Chat Terakhir dengan Babe Cabita, Ungkap Kebaikan sang Senior

JAKARTA - Komedian Bintang Emon turut sedih dan berbelasungkawa atas kepergian Priya Prayogra Pratama Bin Irsyad Tanjung alias Babe Cabita. Diketahui Babe menghembuskan napas terakhir di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Melalui akun instagram miliknya, Bintang Emon sempat mengunggah chatan terakhir dengan Babe Cabita. Isinya menceritakan soal Babe sempat menawarkan ikan kepada Bintang Emon.

Dalam chatan itu juga, Babe Cabita sempat memvideokan sekaligus menunjukan ikan yang akan ditawarkan kepada Bintang Emon tersebut.

"Tang kau mau ikan gak warna hitam metalik impor. Aku mau jual cuma kalau kau mau ambil aja gpp. Kolam aku kepenuhan," bunyi pesan singkat diunggah Bintang Emon dikutip pada Selasa (9/4/2024).

Dengan sejumlah kenangan dan kebaikan tersebut, Bintang Emon mendoakan agar amal dan ibadah Babe Cabita diterima disisi Tuhan.