Biodata Babe Cabita, Komika Berprestasi yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia pada hari ini, Selasa (9/4/2024). Kabar duka ini dibagikan langsung dalam akun Instagram salah seorang sahabatnya yaitu Kevin Kautsar @kevinkauts_.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat berjuang melawan penyakit langka yang bernama Anemia Aplastik. Penyakit ini membuat tubuh Standup Comedian itu berhenti memproduksi sel darah baru yang cukup.

Babe Cabita sendiri lahir dengan nama asli Priya Prayogha Pratama. Ia telah cukup lama berkecimpung di dunia hiburan sebagai aktor sekaligus komedian di Indonesia.

Ia lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 Juni 1989 dan menghembuskan nafas terakhirnya di usia 34 tahun. Sejak tahun 2014, Babe Cabita telah banyak membintangi film-film Tanah Air, seperti Comic 8, Aku, Kau & KUA, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2, dan masih banyak lagi.

Perjalanan Karier

Babe dikenal sebagai seorang Standup Comedian dengan berhasil masuk ke dalam grand final Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV musim ketiga tahun 2013 lalu. Awalnya ia pun hanya modal nekat untuk mencoba untuk open mic di sebuah penyelenggara acara lawakan tunggal di Medan.

Sebelumnya, Babe lebih sering melawak lewat kicauan di Twitter saja. Namun salah seorang penyiar radio di Medan ada yang mengikuti akunnya dan ia ikut ditawarkan untuk mengisi acara.

Alih-alih sebagai pengisi acara, Babe secara tiba-tiba ditunjuk untuk open mic. Dari situlah dirinya menemukan potensinya dalam menjadi Standup Comedian dan akhirnya mencoba peruntungan untuk mengikuti Stand Up Comedy Indonesia musim ke-3.

Perjalanannya pun tidak instan, ia harus terbang ke Jakarta demi mengikuti audisi tersebut. Namun lelahnya terbayar ketika dirinya dinyatakan lolos audisi dan terus berjuang hingga grand final.

Babe akhirnya sukses menjuarai ajang tersebut setelah bersaing dengan Fico Fachriza, komika asal Jakarta, yang waktu itu banyak diunggulkan untuk menjadi juara.

Semenjak saat itu, nama Babe Cabita semakin dikenal publik dan membintangi berbagai film-film Tanah Air.

Ia pun telah menemukan tambatan hatinya dan menikahi Zulfati Indraloka pada 7 Juli 2017 lalu. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Bambino Aleki Tanjung dan Nebula Alena Tanjung.

