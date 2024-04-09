Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Babe Cabita, Komika Berprestasi yang Meninggal Dunia

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:42 WIB
Biodata Babe Cabita, Komika Berprestasi yang Meninggal Dunia
Biodata Babe Cabita, komika berprestasi yang meninggal dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia pada hari ini, Selasa (9/4/2024). Kabar duka ini dibagikan langsung dalam akun Instagram salah seorang sahabatnya yaitu Kevin Kautsar @kevinkauts_.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat berjuang melawan penyakit langka yang bernama Anemia Aplastik. Penyakit ini membuat tubuh Standup Comedian itu berhenti memproduksi sel darah baru yang cukup.

Babe Cabita sendiri lahir dengan nama asli Priya Prayogha Pratama. Ia telah cukup lama berkecimpung di dunia hiburan sebagai aktor sekaligus komedian di Indonesia.

 BACA JUGA:

 Biodata Babe Cabita, Komika Berprestasi yang Meninggal Dunia

Ia lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 Juni 1989 dan menghembuskan nafas terakhirnya di usia 34 tahun. Sejak tahun 2014, Babe Cabita telah banyak membintangi film-film Tanah Air, seperti Comic 8, Aku, Kau & KUA, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2, dan masih banyak lagi.

Perjalanan Karier

Babe dikenal sebagai seorang Standup Comedian dengan berhasil masuk ke dalam grand final Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV musim ketiga tahun 2013 lalu. Awalnya ia pun hanya modal nekat untuk mencoba untuk open mic di sebuah penyelenggara acara lawakan tunggal di Medan.

Sebelumnya, Babe lebih sering melawak lewat kicauan di Twitter saja. Namun salah seorang penyiar radio di Medan ada yang mengikuti akunnya dan ia ikut ditawarkan untuk mengisi acara.

Alih-alih sebagai pengisi acara, Babe secara tiba-tiba ditunjuk untuk open mic. Dari situlah dirinya menemukan potensinya dalam menjadi Standup Comedian dan akhirnya mencoba peruntungan untuk mengikuti Stand Up Comedy Indonesia musim ke-3.

Perjalanannya pun tidak instan, ia harus terbang ke Jakarta demi mengikuti audisi tersebut. Namun lelahnya terbayar ketika dirinya dinyatakan lolos audisi dan terus berjuang hingga grand final.

Babe akhirnya sukses menjuarai ajang tersebut setelah bersaing dengan Fico Fachriza, komika asal Jakarta, yang waktu itu banyak diunggulkan untuk menjadi juara.

Semenjak saat itu, nama Babe Cabita semakin dikenal publik dan membintangi berbagai film-film Tanah Air.

Ia pun telah menemukan tambatan hatinya dan menikahi Zulfati Indraloka pada 7 Juli 2017 lalu. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Bambino Aleki Tanjung dan Nebula Alena Tanjung.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127569/fati_indraloka-qd6Q_large.jpg
Curhat Pilu Fati Indraloka Rayakan Lebaran Tanpa Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127213/babe_cabita-Qsjh_large.jpg
Setahun Meninggal Dunia, Anak Masih Tanyakan Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127188/babe_cabita-fINd_large.jpg
Jelang Lebaran, Fati Indraloka Kenang Kepergian Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/612/3038039/viral_dadar_beredar-lm0c_large.jpg
Viral Bisnis Kuliner Mendiang Babe Cabita Makin Laris, Netizen: Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022617/fati-indraloka-rayakan-iduladha-tanpa-babe-cabita-singgung-soal-ikhlas-jr8RhAAt7S.jpg
Fati Indraloka Rayakan Iduladha Tanpa Babe Cabita, Singgung soal Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017964/fati-indraloka-ucapkan-selamat-ultah-untuk-mendiang-babe-cabita-6CsPVxPFhc.jpg
Fati Indraloka Ucapkan Selamat Ultah untuk Mendiang Babe Cabita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement