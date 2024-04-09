Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Meninggal, Babe Cabita Sempat Umrah Bareng Istri

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:10 WIB
Sebelum Meninggal, Babe Cabita Sempat Umrah Bareng Istri
Babe Cabita meninggal dunia (Foto: Ist)
JAKARTA - Babe Cabita telah pergi untuk selama-lamanya. Almarhum meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06.38 WIB di RS Mayapada Lebak Bulus.

Babe Cabita dengan nama asli Priya Prayogha Pratama dikenal sebagai komika yang sangat menghibur. Candaannya tidak pernah menyinggung orang lain, serta sosoknya dikenal ramah dan sayang keluarga maupun orang terdekatnya.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita terpantau menjalani ibadah umrah di Tanah Suci bareng istri, Fati Indraloka. Momen itu dibagikan sang istri di Instagram @fatiyw pada 7 Januari 2024.

Di foto tersebut, Babe Cabita tampak tersenyum seraya sang istri berdiri di sampingnya memegang erat tangan almarhum. Tatapan mata Fati hanya tertuju pada Babe.

Di keterangan foto, Fati menjelaskan bahwa ibadah Umroh yang dijalaninya bersama suami adalah bentuk terapi pengobatan. Ia yakin umrohnya itu dapat membawa kebaikan untuk Babe Cabita.

"The best therapy for all roller coaster feeling last year, home," tulis Fati, dikutip MNC Portal, Selasa (9/4/2024).

