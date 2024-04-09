Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Hari Ini

JAKARTA - Komedian Priya Prayogra Pratama Bin Irsyad Tanjung atau akrab disapa Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Kabar duka tersebut, sebelumnya disampaikan oleh rekan Babe Cabita, Kevin Kautsar melalui akun instagram miliknya @kevinkauts_.

Dalam postingan tersebut ia mengabarkan berita duka melalui sebuah chat singkat, diduga dari pihak keluarga, sekaligus rencana pemakaman Babe Cabita hari ini di TPU. Cirendeu, Ciputat Timur Tangerang Selatan.

"Dimakamkan hari ini setelah Shalat Ashar di pemakaman umum Cirendeu kec.Ciputat Timur Tangerang Selatan," bunyi pesan singkat diunggah Kevin Kautsar dikutip pada Selasa (9/4/2024).

Dalam pesan singkat tersebut, pihak keluarga juga meminta maaf apabila Babe Cabita melakukan kesalahan semasa hidupnya.

"Mohon dimaafkan segala khilaf dan Salah. Allahummaghfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu'anhu," tutupnya.

