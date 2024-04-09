Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Hari Ini

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:05 WIB
Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Hari Ini
Babe Cabita meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Priya Prayogra Pratama Bin Irsyad Tanjung atau akrab disapa Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Kabar duka tersebut, sebelumnya disampaikan oleh rekan Babe Cabita, Kevin Kautsar melalui akun instagram miliknya @kevinkauts_.

Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Hari Ini

Dalam postingan tersebut ia mengabarkan berita duka melalui sebuah chat singkat, diduga dari pihak keluarga, sekaligus rencana pemakaman Babe Cabita hari ini di TPU. Cirendeu, Ciputat Timur Tangerang Selatan.

"Dimakamkan hari ini setelah Shalat Ashar di pemakaman umum Cirendeu kec.Ciputat Timur Tangerang Selatan," bunyi pesan singkat diunggah Kevin Kautsar dikutip pada Selasa (9/4/2024).

Dalam pesan singkat tersebut, pihak keluarga juga meminta maaf apabila Babe Cabita melakukan kesalahan semasa hidupnya.

"Mohon dimaafkan segala khilaf dan Salah. Allahummaghfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu'anhu," tutupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
