HOME CELEBRITY MOVIE

Disney Rilis Jadwal Tayang Toy Story 5

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |00:30 WIB
Disney Rilis Jadwal Tayang <i>Toy Story 5</i>
Disney rilis jadwal tayang film Toy Story 5. (Foto: Disney)
A
A
A

LOS ANGELES - Disney mengonfirmasi film Toy Story 5 akan rilis pada 19 Juni 2026. Sekuel kelima ini akan memulai debutnya di bioskop setelah 7 tahun film keempatnya tayang, pada 2019. 

Belum ada detail plot film kelima Toy Story ini. Namun Buzz Lightyear dan Woody tampaknya akan bertemu kembali setelah pada sekuel keempat mereka berpisah. Woody meninggalkan anggota geng lainnya untuk tetap bersama Bo Beep.

Mengutip Hyperbeast, Tom Hanks akan kembali mengisi suara Woody sementara Tim Allen menghidupkan karakter Buzz Lightyear. Allen membocorkan keterlibatannya dalam film tersebut saat tampil sebagai bintang tamu The Tonight Show, pada November 2023. 

“Bob Iger (CEO Disney) bilang, sekuel kelima dalam proses penggarapan. Dia meminta aku dan Hanks untuk kembali mengisi suara Woody dan Buzz Lightyear. Tapi sejauh ini belum ada pembicaraan lebih detail tentang itu,” katanya. 

Disney rilis jadwal tayang Toy Story 5. (Foto: Disney)

Selain Toy Story 5, Disney memiliki sederet film lain yang akan tayang pada 2026. Ada film baru Star Wars, The Mandalorian & Grogu yang akan rilis pada 22 Mei 2026, dilanjutkan sekuel terbaru Moana yang akan tayang pada 10 Juli 2026.

Terakhir ada Tron: Ares yang akan memulai debutnya di bioskop, pada 10 Oktober 2026.*

(SIS)

