Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian Menolak Pernikahannya dengan Mahalini Disiarkan di Stasiun TV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:05 WIB
Rizky Febian Menolak Pernikahannya dengan Mahalini Disiarkan di Stasiun TV
Rizky Febian menolak pernikahannya disiarkan stasiun TV (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini santer dikabarkan akan menikah tahun ini. Bahkan sempat muncul rumor yang menyebut jika pernikahan keduanya akan berlangsung pada September 2024.

Di tengah kabar rencana pernikahan mereka, Rizky Febian sejak awal sudah menegaskan jika dia tak mau pernikahannya dengan Mahalini kelak disiarkan di stasiun televisi. Bahkan Mahalini pun disebut sangat setuju dengan hal itu.

Penolakan Iky terkait tawaran siaran langsung pernikahannya dari stasiun TV pun sempat dibeberkannya dalam akun YouTube milik Armand Maulana.

"Ada yang nawarin buat ditayangin di beberapa televisi, tapi aku dan Mahalini nggak mau," ujar Rizky Febian dalam akun YouTube Armand Maulana.

Rizky Febian dan Mahalini

Rizky Febian menolak pernikahannya disiarkan stasiun TV (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

Bukan hanya mendapat tawaran dari stasiun TV, Iky dan Lini rupanya juga ditawari kerjasama oleh sejumlah vendor. Saking banyaknya, pasangan ini justru bingung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement