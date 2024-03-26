Rizky Febian Menolak Pernikahannya dengan Mahalini Disiarkan di Stasiun TV

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini santer dikabarkan akan menikah tahun ini. Bahkan sempat muncul rumor yang menyebut jika pernikahan keduanya akan berlangsung pada September 2024.

Di tengah kabar rencana pernikahan mereka, Rizky Febian sejak awal sudah menegaskan jika dia tak mau pernikahannya dengan Mahalini kelak disiarkan di stasiun televisi. Bahkan Mahalini pun disebut sangat setuju dengan hal itu.

Penolakan Iky terkait tawaran siaran langsung pernikahannya dari stasiun TV pun sempat dibeberkannya dalam akun YouTube milik Armand Maulana.

"Ada yang nawarin buat ditayangin di beberapa televisi, tapi aku dan Mahalini nggak mau," ujar Rizky Febian dalam akun YouTube Armand Maulana.





Rizky Febian menolak pernikahannya disiarkan stasiun TV (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

Bukan hanya mendapat tawaran dari stasiun TV, Iky dan Lini rupanya juga ditawari kerjasama oleh sejumlah vendor. Saking banyaknya, pasangan ini justru bingung.