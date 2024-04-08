Tompi Mengenang 4 Tahun Kepergian Glenn Fredly : Kami Rindu!

JAKARTA - Tepat empat tahun yang lalu, masyarakat dikejutkan dengan berita kepergian salah satu maestro musik tanah air, Glenn Fredly.

Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu, 8 April 2020 pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati (Cilandak Barat), Jakarta Selatan. Glenn Fredly menghembuskan nafas terakhir di usia 44 tahun. Glenn meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya.

Glenn boleh saja pergi untuk selamanya tapi memori indah tentangnya berikut karya-karyanya akan selalu abadi di hati keluarga, rekan hingga seluruh masyarakat di tanah air.

BACA JUGA: Alasan Terpilihnya Yura Yunita Sebagai Pengisi Soundtrack Film Glenn Fredly The Movie

Dokter sekaligus musisi Tompi pun mengenang kepergian sahabatnya itu. Seperti yang diketahui, Tompi dan Glenn Fredly sempat berkarya bersama sejak tergabung dengan Trio Lestari bersama Sandhy Sondoro.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Tompi membagikan kumpulan foto-foto kenangan bersama Glenn Fredly semasa hidup. Tompi pun mengenang momen saat Glenn pergi untuk selamanya empat tahun yang lalu. Tompi juga mengungkap kerinduannya pada almarhum Glenn.

"Tepat tanggal serupa, lo pamit. Kami rindu," ujar Tompi dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @dr_tompo, Senin (8/4/2024).

BACA JUGA: