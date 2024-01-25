Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Marthino Lio Ungkap Tantangan Perankan Sosok Glenn Fredly

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:14 WIB
Marthino Lio Ungkap Tantangan Perankan Sosok Glenn Fredly
Marthino Lio ungkap tantangan di film Glenn Fredly (Foto: IG Film Glenn)
JAKARTA - Marthino Lio beberkan berbagai tantangan yang dihadapinya dalam memerankan sosok Glenn Fredly. Marthino Lio hadir dalam film biopik Glenn yang mengangkat tentang kisah perjalanan cinta, karier, dan keluarga sang legenda

Marthino Lio menyatakan ada adegan ketika dirinya nyanyi secara langsung. Dirinya mengaku kesulitan untuk menyamakan suaranya dengan suara milik Glenn Fredly yang cenderung tinggi.

Marthino Lio Ungkap Tantangan Perankan Sosok Glenn Fredly

“Agak susah karena Bung Glenn itu suaranya tinggi, jadi kayak aku harus tinggi suara dan harus interview rekan terdekatnya. Ya kan untungnya (dirinya) emang ada basic musik ya” jelas Marthino Lio, kepada awak media di kawasan Kuningan.

Bahkan dirinya sempat menawarkan beberapa aktor lain kepada tim produksi film tersebut untuk memerankan peran tersebut. Akan tetapi, istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu menunjuknya dan merasa dirinya sangat cocok untuk berperan sebagai Bung Glenn.

Marthino Lio mengaku sempat merasa beban memerankan sosok legendaris di industri Tanah Air yang karya-karyanya sudah melekat di hati masyarakat Indonesia.

Agar semakin mirip dengan Glenn Fredly, dirinya pun harus menurunkan berat badannya dan rutin berolahraga seperti gym. Ia pun berhasil menurunkan berat badan sebanyak 6 kilogram.

“Nurunin berat badan iya, ninggiin suara, nge-gym, dari 82 kilogram ke 76 kilogram dalam waktu tiga minggu,” ujarnya.

Meskipun harus melalui berbagai tantangan dalam memerankan peran Bung Glenn, tapi Marthino Lio mengaku dapat melewatinya berkat dukungan penuh dari tim produksi dan juga pihak keluarga dari Glenn Fredly.

“Berasa kayak itu adalah proyek yang disertai dan dijaga alam semesta. Pokoknya setiap ada masalah, masalah itu fixed itself,” jelas Marthino Lio.

