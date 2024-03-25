Marthino Lio Sulit Lepaskan Karakter Glenn Fredly Usai Syuting Film Biopik

JAKARTA - Marthino Lio dipercaya untuk memerankan karakter Glenn Fredly dalam film biopik berjudul 'Glenn Fredly The Movie'. Film biopik ini sendiri disutradarai oleh Lukman Sardi.

Terpilihnya Marthino untuk memerankan tokoh ikonik musisi kenamaan tanah air ini rupanya berdasarkan dari rekomendasi dari istri almarhum Glenn, Mutia Ayu. Keterlibatan Mutia dalam proses kreatif film ini membuat Marthino mengaku tertantang memerankan karakter Glenn Fredly.

Diakui Marthino ada banyak perubahan yang harus dilakukannya. Mulai dari meninggikan suaranya ketika berbicara serta berusaha menurunkan bobot tubuhnya.

Di balik segala tantangan itu, Marthino Lio berhasil melaluinya dan justru menjadi sulit untuk melepaskan karakter Glenn Fredly yang diperankannya. Terutama sosok Glenn Fredly yang kerap hanyut dalam kesendirian yang selama ini jarang dirasakan olehnya. Marthino bahkan sempat merasa nyaman dengan kondisi itu.

"Bisa dibilang begitu (sulit lepas dari karakter). Sempat ada kayak waktu atau momen dalam hidup gue dimana gue lebih menyukai kesepian, kesendirian," ujar Marthino Lio saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Peraih Piala Citra 2022 Kategori Pemeran Utama Pria Terbaik ini akhirnya berhasil melepaskan karakter Glenn dan kembali menjadi dirinya sendiri setelah tiga minggu dari proses produksi film berlangsung.

"Gue sadar harus gue harus balik lagi siapa ya Lio itu. Setelah 3 minggu produksi selesai baru gue bisa menjadi Lio," sambungnya.

Bahkan, jauh sebelum Marthino Lio mulai mendalami peran sebagai Glenn Fredly, dirinya sempat menolak tawaran untuk terlibat dalam film ini. Lio merasa kurang yakin dirinya bisa memerankan sosok salah satu legenda musik tanah air.