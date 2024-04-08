Emir Mahira dan Keluarga Sudah Siapkan Seragam untuk Dikenakan saat Lebaran

JAKARTA - Emir Mahira cukup antusias dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bukan hanya tak sabar untuk menyantap menu khas Lebaran, Emir pun mengaku telah memiliki inspirasi outfit yang akan ia pakai saat Lebaran.

Khusus untuk perayaan Lebaran 2024 ini, Emir Mahira dan keluarga memutuskan untuk kompak mengenakan busana kemeja putih yang dipadupadankan dengan celana jeans.

Hal ini berbeda dengan outfit-outfit Lebaran kebanyakan orang yang didominasi dengan gamis ataupun baju koko. Bahkan pria 26 tahun itu akan mengabadikan foto keluarga bersama dengan kucing-kucing kesayangannya.

“Kayak tahun ini tuh aku bakal pake kemeja putih sama jeans. Satu keluarga gitu, nanti kita foto juga sama kucing-kucing kita,” kata Emir Mahira kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Emir Mahira sudah siapkan busana untuk lebaran bersama keluarga (Foto: Devi Pattricia/MPI)





Menurut Emir Mahira, menggunakan busana seragam saat Lebaran menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan oleh keluarganya. Tak cuma itu, berbagi THR kepada sanak saudara juga pasti ia lakukan setiap tahunnya.

“Berbagi zakat udah pasti. Tapi menurut aku, yang paling spesifik di keluarga aku dan mungkin banyak keluarga lainnya itu, dandan secara seragam ya,” jelasnya.

Meski begitu, pemeran film ‘Dear David’ itu mengaku ide menggunakan busana seragam pada saat Lebaran ini merupakan cetusan dari sang Ibu.

Tema tersebut dipilih karena Emir Mahira dan keluarga enggan untuk membeli baju-baju yang mahal hanya untuk digunakan satu kali di momen Lebaran saja. Bagi Emir Mahira dan keluarga, hal tersebut seperti buang-buang uang saja.

“Kita simpel aja sih, karena aku dan keluargaku itu mikirnya kalo mahal-mahal buat baju yang dipakai untuk sekali doang itu agak buang-buang,” ujar Emir Mahira.