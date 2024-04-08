Advertisement
Penyanyi Hizrah Bacan Ciptakan Madu Kaisar untuk Keperkasaan Pria Indonesia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:39 WIB
Penyanyi Hizrah Bacan Ciptakan Madu Kaisar untuk Keperkasaan Pria Indonesia
Hizrah Bacan luncurkan madu untuk keperkasaan pria Indonesia (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Hizrah Bacan belakangan fokus pada bisnis miliknya. Kali ini, pelantun Nona Cantik ini memilih untuk meluncurkan produk madu yang dikhususkan untuk pria dewasa.

Menurut pria yang akrab disapa Bro Hizrah itu, madu ciptaannya merupakan inovasi terbaru untuk meningkatkan kejantanan dan kesehatan para pria. Bahkan lewat madu yang diberi nama Madu Kaisar ini, Hizrah menggabungkan pengetahuannya dalam bidang ramuan alami untuk menciptakan formula yang efektif tanpa efek samping.

Ya, Hizrah mengolah madu asli yang berasal dari Afrika yang diracik dengan beberapa ramuan herbal.

“Madu Kejantanan ini menggunakan madu asli dari Afrika yang kemudian diracik dengan sejumlah ramuan herbal pilihan diantaranya akar maca dan tribulus yang telah terbukti berkhasiat meningkatkan vitalitas dan stamina pria,” ujar Hizrah pada awak media, Senin (8/4/2024).

Lewat madu ciptaannya, Hizrah berharap agar produknya bisa menembus pasar Indonesia, Asia dan dunia. Terlebih, racikan madu ini sudah dibuat selama 4 tahun, sebelum akhirnya diproduksi dalam skala besar.

Hizrah Bacan (Ist)

Hizrah Bacan luncurkan madu untuk keperkasaan pria Indonesia (foto: ist)

