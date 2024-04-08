Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adelia Pasha Jadikan Kasus Kehilangan Tas di Paris Sebagai Pembelajaran

Selvianus , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |17:05 WIB
Adelia Pasha Jadikan Kasus Kehilangan Tas di Paris Sebagai Pembelajaran
Adelia Pasha jadikan kasus kehilangan tas di Paris sebagai pembelajaran (Foto: Instagram/adeliapasha)
A
A
A

JAKARTA - Nasib malang dialami Adelia Wilhelmina alias Adelia Pasha saat liburan ke Paris beberapa waktu lalu. Pasalnya, istri dari Pasha Ungu ini baru saja kehilangan tas brandednya.

Selain tas, Adelia juga harus merelakan barang-barang yang ada di dalamnya. Sebut saja, handphone, dompet serta beberapa barang-barang lainnya.

Kesedihan Adel semakin bertambah lantaran tas yang dicuri merupakan hadiah dari sang suami tercinta.

"Lumayan lah ya, itukan kado ulang tahun dari suami, kok bisa sampe hilang. Sedihnya itu (hilang) sama isi-isinya juga, ada handphone," kata Adelia Pasha dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Senin (8/4/2024).

"Jadi kayak ribet lagi kan dan handphone di blokir juga takutnya ada apa-apa kan tapi kita ikhlas aja, mungkin kita lalai juga," sambungnya.

Adelia Pasha

Adelia Pasha jadikan kasus kehilangan tas di Paris sebagai pembelajaran (Foto: Instagram/adeliapasha)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/33/3165476/pasha_ungu-DLJy_large.jpg
Pasha Ungu Jawab Rumor Mundur Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149778/pasha_ungu_dan_keisha_alvaro-Hl9I_large.jpg
Pasha Ungu Geram, Dimas Anggara Diduga Tampar Kiesha Alvaro di Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146293/pasha_ungu-cewL_large.jpg
Kisruh Hak Cipta, Pasha Ungu Kritisi Label Rekaman yang Tak Bisa Jadi Penengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/33/3076631/pasha_ungu-9rRs_large.jpg
Pasha Ungu Menghadiri Pelantikan Prabowo-Gibran: Bismillah, Demi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/33/3029147/okie-agustina-butuh-waktu-lama-sebelum-akhirnya-berdamai-dengan-pasha-ungu-iy3vGcPQWd.jpg
Okie Agustina Butuh Waktu Lama Sebelum Akhirnya Berdamai dengan Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015955/pasha-ungu-pastikan-anak-tak-iri-setelah-hadiahi-keisha-alvaro-mobil-mewah-68Q6rvyBX5.jpg
Pasha Ungu Pastikan Anak Tak Iri setelah Hadiahi Keisha Alvaro Mobil Mewah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement