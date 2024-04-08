Adelia Pasha Jadikan Kasus Kehilangan Tas di Paris Sebagai Pembelajaran

JAKARTA - Nasib malang dialami Adelia Wilhelmina alias Adelia Pasha saat liburan ke Paris beberapa waktu lalu. Pasalnya, istri dari Pasha Ungu ini baru saja kehilangan tas brandednya.

Selain tas, Adelia juga harus merelakan barang-barang yang ada di dalamnya. Sebut saja, handphone, dompet serta beberapa barang-barang lainnya.

Kesedihan Adel semakin bertambah lantaran tas yang dicuri merupakan hadiah dari sang suami tercinta.

"Lumayan lah ya, itukan kado ulang tahun dari suami, kok bisa sampe hilang. Sedihnya itu (hilang) sama isi-isinya juga, ada handphone," kata Adelia Pasha dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Senin (8/4/2024).

"Jadi kayak ribet lagi kan dan handphone di blokir juga takutnya ada apa-apa kan tapi kita ikhlas aja, mungkin kita lalai juga," sambungnya.

