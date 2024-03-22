Jessica Iskandar dan El Barack Rela ke Jember Demi Risoles Mentai yang Viral

JAKARTA - Jessica Iskandar memiliki hobi yang sama dengan putranya, El Barack Alexander. Diketahui pasangan ibu-anak ini rupanya sama-sama hobi jajan dan memiliki makanan favorit yang sama, yakni risoles.

Demi mendapatkan makanan favorit tersebut, Jedar dan El sampai rela datang jauh-jauh dari Jakarta ke Jember, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, sebab keduanya ingin mencoba mencicipi risoles mentai buatan UMKM yang viral belakangan ini, yakni Risol Mamacel.

Risoles mentai sendiri diakui Jedar sangat disukai olehnya dan sang putra. Sebab, risol mentai mampu memberikan sensasi berbeda saat disantap, terlebih jajanan ini terasa spesial karena bahan-bahan yang digunakan kualitasnya sangat terjaga.

Meski menggunakan bahan terbaik dalam pembuatan risoles mentai, jajanan ini tetap bisa didapatkan dengan harga terjangkau. Hal itu membuat istri dari Vincent Verhaag ini sampai rela datang ke Jember untuk mencicipi langsung risoles mentai tersebut, sekaligus memberikan kejutan untuk pemilik Risol Mamacel.

Jessica Iskandar dan El Barack pergi ke Jember demi risoles mentai (Foto: Ist)





Saat hadir di Jember, Jedar pun tak menyangka bahwa rahasia kelezatan varian risol satu ini terletak pada bahan pembuatan sausnya, yakni mayonaise Mamayo.