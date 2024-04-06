Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anggis Devaki Masuk Spotify Radar Indonesia, Siap Dikenal Dunia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:02 WIB
Anggis Devaki Masuk Spotify Radar Indonesia, Siap Dikenal Dunia
Anggis Devaki masuk Spotify Radar Indonesia. (Foto: HITS Records)
A
A
A

JAKARTA - Anggis Devaki menjadi satu dari 12 penyanyi yang masuk Spotify Radar Indonesia. Dengan begitu, peluang karya-karyanya dinikmati pendengar dari seluruh dunia akan semakin besar di platform tersebut. 

Bagi Anggis, masuk dalam Spotify Radar Indonesia tak sekadar pengakuan atas talenta dan karyanya di dunia musik. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk memperdengarkan karyanya di pasar yang lebih luas dan kompetitif. 

Spotify Radar merupakan wadah bagi penyanyi pendatang baru untuk didengarkan lebih banyak orang. Kampanye ini memberikan dukungan berupa strategi promosi out-of-home hingga ulasan spesial dari tim editorial Spotify. 

Kolaborasi Spotify Radar dan para musisi pendatang baru ini diharapkan tak hanya berdampak pada peningkatan jumlah pendengar, namun juga membangun kesadaran musisi tersebut terhadap merek. 

Anggis Devaki masuk Spotify Radar Indonesia. (Foto: Spotify)

Halaman:
1 2
