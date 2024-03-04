Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kisah Tanpa Dirimu, Single Baru dari Anggis Devaki

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:51 WIB
<i>Kisah Tanpa Dirimu</i>, Single Baru dari Anggis Devaki
Anggis Devaki rilis single baru berjudul Kisah Tanpa Dirimu. (Foto: HITS Records)
A
A
A

JAKARTA - Anggis Devaki resmi merilis lagu Kisah Tanpa Dirimu, pada 29 Februari silam. Lagu tersebut merupakan karya terbaru penyanyi berdarah Bali tersebut setelah merilis single Bodoh, pada 20 Oktober 2023. 

Lagu Kisah Tanpa Dirimu bercerita tentang kisah cinta yang kandas di tengah jalan meski salah satu dari mereka masih menyimpan cinta. Lagu baru Anggis Devaki ini cocok didengarkan saat Anda merasa tak lagi bisa bertahan dalam sebuah hubungan.

Diciptakan oleh TINTIN, lirik lagu tersebut ditulis oleh Anggis bersama Clara Riva dan Martinus Layardo. Sementara Adrian Rahmat Purwanto bertindak sebagai arranger dan Bersena Bestandhi sebagai vocal director.

Lagu baru Angis itu disambut hangat oleh fans di YouTube. "Musik yang indah dan menyentuh jiwa," kata @sandimonta5452. Akun @mundhyanugrah6609 menambahkan, "Suara Kak Anggies merdu, adem, dan enak didengar."

Anggis Devaki merilis single baru, Kisah Tanpa Dirimu. (Foto: HITS Records)

Sementara itu, HITS Records merilis video musik resmi Kisah Tanpa Dirimu di YouTube sejak 29 Februari silam. Lagu tersebut juga bisa didengarkan secara streaming lewat platform musik digital favorit Anda.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement