Kisah Tanpa Dirimu, Single Baru dari Anggis Devaki

JAKARTA - Anggis Devaki resmi merilis lagu Kisah Tanpa Dirimu, pada 29 Februari silam. Lagu tersebut merupakan karya terbaru penyanyi berdarah Bali tersebut setelah merilis single Bodoh, pada 20 Oktober 2023.

Lagu Kisah Tanpa Dirimu bercerita tentang kisah cinta yang kandas di tengah jalan meski salah satu dari mereka masih menyimpan cinta. Lagu baru Anggis Devaki ini cocok didengarkan saat Anda merasa tak lagi bisa bertahan dalam sebuah hubungan.

Diciptakan oleh TINTIN, lirik lagu tersebut ditulis oleh Anggis bersama Clara Riva dan Martinus Layardo. Sementara Adrian Rahmat Purwanto bertindak sebagai arranger dan Bersena Bestandhi sebagai vocal director.

Lagu baru Angis itu disambut hangat oleh fans di YouTube. "Musik yang indah dan menyentuh jiwa," kata @sandimonta5452. Akun @mundhyanugrah6609 menambahkan, "Suara Kak Anggies merdu, adem, dan enak didengar."

Sementara itu, HITS Records merilis video musik resmi Kisah Tanpa Dirimu di YouTube sejak 29 Februari silam. Lagu tersebut juga bisa didengarkan secara streaming lewat platform musik digital favorit Anda.

(SIS)