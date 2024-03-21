Ngabuburit Seru dan Gratis di Bulan Ramadan, Ada Ekstra THR dari TREBEL

JAKARTA - Ramadan selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam di seluruh dunia. Di tengah kesibukan beribadah, mencari hiburan yang positif dan bermanfaat menjadi hal yang dicari banyak orang.

Kabar gembira bagi Anda pencinta musik dan ingin mengisi waktu luang dengan hal bermanfaat. Aplikasi TREBEL Music menghadirkan playlist spesial Ramadan yang bisa Anda dengarkan gratis di manapun dan kapanpun.

Setiap minggu, akan ada playlist bertema Ramadan yang berbeda di mana terdapat lagu nostalgia Ramadan, Ramadan hits, dan lagu viral lainnya. Dengan mengunduh playlist mingguan, Anda berkesempatan mendapatkan ekstra THR dari TREBEL Music.

Selain mendengarkan musik, ngabuburit juga bisa lebih produktif dan kreatif dengan kehadiran fitur canggih TREBEL AI (artificial intelligence) yang bisa Anda akses tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun.

Menjajal Songtastic, fitur game yang ada di aplikasi TREBEL juga bisa menjadi kegiatan seru lainnya. Melalui game ini, Anda bisa main menebak lagu dan memamerkan seberapa cinta Anda pada dunia musik.

“TREBEL Music ingin memberikan manfaat ke seluruh penggunanya yang sedang berpuasa agar bisa tetap semangat, terhibur, dan produktif,” ujar Toto Widjojo, Country Head of TREBEL Music Indonesia.*

(SIS)