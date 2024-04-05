Ria Ricis Sempat Tak Percaya Diri Punya Wajah Hitam Gegara Hobi Main di Alam

JAKARTA - Ria Ricis merupakan seorang artis sekaligus YouTuber yang wajahnya sering kali muncul di televisi. Hal itu membuat ibu satu anak ini tentunya harus tampil prima dan juga mulus dalam setiap kesempatan.

Sayangnya, belakangan ini, wanita 28 tahun itu memiliki kendala pada kulitnya, khususnya kulit wajah. Seringnya ia bermain di alam bebas sambil menemani sang putri, Cut Raifa Aramoana bermain, membuat kulit wajahnya kini agak menghitam.

“Hobi ibunya Moana main laut dan suka banget sama matahari,” ungkap Ria Ricis.

Kulit wajah yang menghitam jelas membuat bintang Yowis Ben itu merasa kurang percaya diri. Bahkan ia pun sempat dibanding-bandingkan dengan salah satu artis saat muncul dalam sebuah konten memasak beberapa waktu lalu.

Ria Ricis tak percaya diri punya wajah hitam





Walau biasanya Ricis enggan ambil pusing soal ucapan netizen, lama kelamaan, ia pun merasa bahwa merawat kulit khususnya wajah merupakan hal yang penting. Apalagi ia merupakan seorang publik figur yang tentunya harus memiliki wajah cerah. Terlebih di momen lebaran nanti.

Beberapa produk kecantikan pun telah ia coba demi mempercerah kulit wajahnya. Sampai akhirnya ia menjatuhkan diri pada sebuah produk cushion yang cukup viral di TikTok.

Bersama produk tersebut, Ricis mengaku hanya membutuhkan waktu singkat untuk tampil dengan wajah lebih cerah. Bahkan produk tersebut tidak hanya bisa memutihkan kulit wajah, tetapi juga membuat Ricis lebih berkilau serta berhasil menutup noda-noda hitam.

“Jujur ya, benar-benar kulit wajahku berubah putih sejak menggunakan bedak Cushion ini, jerawat juga hilang. Pokoknya Cushion dari Kojic Plankton bikin aku jadi kinclong,” papar Ricis.