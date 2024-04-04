Ria Ricis Terjatuh Usai Turun dari Ambulans saat Rujuk Moana ke IGD

JAKARTA - Anak dari Ria Ricis, Cut Raifa Aramoana, sempat mengalami kondisi kesehatan yang drop. Hal itu membuat Ricis harus merujuk sang putri ke IGD rumah sakit dengan menggunakan ambulans.

Akan tetapi, hal tersebut jelas tidak semudah yang dipikirkan. Pasalnya, Ricis memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan saat menaiki ambulans.

Bagaimana tidak, Ricis sempat menemani ayahnya di dalam ambulans saat meninggal dunia. Hal tersebut jelas membuat adik dari Oki Setiana Dewi ini merasa takut untuk naik dalam kendaraan tersebut.

Saking takutnya, Ricis sampai menangis dan meminta keluar dari dalam ambulans, meski ia berusaha untuk kuat demi putrinya.

Momen dramatis Ricis ketakutan naik ambulans, ia ceritakan dalam akun YouTube pribadinya.

Ria Ricis jatuh usai turun dari ambulans (Foto: Instagram/riaricis1795)





”Hari pertama dia masuk IGD, aku udah kayak zombie, tapi habis itu dia dirujuk kan ke sini. Dirujuk kan harus naik ambulans dong, pas udah jalan ke ambulans aku kan gak mau kan, trauma kan, papa kan meninggalnya kan di ambulans kan," ujar Ricis dalam akun YouTubenya.

"Habis itu aku bilang ‘aku gak bisa lagi lihat ambulans’ tapi demi anak, demi anak, udah akhirnya aku jalan lah masuk ke ambulans, ok bisa yuk, buka lah pintu ambulans, lihatlah kasur, ‘sus ini aku gak bisa sus, angkat anaknya’,” jelasnya.

Ricis pun mengatakan bahwa ia sampai terjatuh usai keluar dari ambulans, lantaran benar-benar merasa trauma. Terlebih, ia mengingat betul bagaimana kondisi sang ayah kala itu.

”Aku kasih (Moana ke suster), aku lari ke mobil, aku jatuh, nangis. Jadi waktu itu lemas, waktu tengah jalan waktu mau masuk mobil, aku lari, tengah jalan aku jatuh, saking udah nangisnya. Karena gak boleh masuk mobil pribadi kan harus ambulans, karena dokter sana ngikut kan. Di tengah jalan aku jatuh tersungkur gitu," paparnya.