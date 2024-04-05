Tabrak Mobil Box di Pintu Tol, Mandala Shoji Akui Nyetir Sambil Ngantuk

JAKARTA - Mandala Abadi Shoji mengalami kecelakaan pada Kamis, 3 April kemarin di pintu tol Cibubur. Tak hanya sendiri, dalam mobil yang ia kendarai, terdapat sang istri dan juga anak-anak mereka.

Diakui Mandala, ia terpaksa menyetir mobil sendiri lantaran sopirnya sudah pulang ke kampung halaman. Bahkan saat menyetir kendaraannya tersebut, suami dari Maridha Deanova ini mengaku sedikit mengantuk dan kelelahan.

BACA JUGA: Mandala Shoji Ungkap Kronologi Kecelakaan Gegara Mobil Box yang Berhenti Mendadak

"Agak sedikit ngantuk juga mungkin ya. Aku bilang pegal banget ya pas ngomong gitu tiba-tiba ada mobil di depan boks gede ngerem mendadak, syok banget langsung banting ke kanan," ujar Mandala Shoji beberapa waktu lalu.

"Kalau sepersekian detik aku diam sudah itu box bisa masuk ke kaca kena semua hancur lah, kita syok banget," sambungnya.

Mandala Shoji akui nyetir sambil ngantuk (Foto: Instagram/mandalaabadishoji)





Akibat kejadian tersebut, bagian depan kiri mobil Mandala pun mengalami kerusakan. Namun, ia mengaku beruntung lantaran tak ada korban dalam kecelakaan tersebut.

Mandala sendiri mengaku tak begitu peduli dengan kerusakan pada mobilnya. Ia justru langsung khawatir pada istri dan anak-anaknya yang berada di dalam mobil tersebut.

BACA JUGA: Kondisi Terkini Mandala Shoji Usai Alami Kecelakaan

"Aku nggak peduliin mobil, langsung lihat anak istri aku. Anak aku nangis syok banget, bunda juga kaget baru bangun tidur, tapi aku lihat dia baik-baik saja," tutur Mandala Shoji.