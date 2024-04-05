Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tabrak Mobil Box di Pintu Tol, Mandala Shoji Akui Nyetir Sambil Ngantuk

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:45 WIB
Tabrak Mobil Box di Pintu Tol, Mandala Shoji Akui Nyetir Sambil Ngantuk
Mandala Shoji akui nyetir sambil ngantuk (Foto: Instagram/mandalaabadishoji)
A
A
A

JAKARTA - Mandala Abadi Shoji mengalami kecelakaan pada Kamis, 3 April kemarin di pintu tol Cibubur. Tak hanya sendiri, dalam mobil yang ia kendarai, terdapat sang istri dan juga anak-anak mereka.

Diakui Mandala, ia terpaksa menyetir mobil sendiri lantaran sopirnya sudah pulang ke kampung halaman. Bahkan saat menyetir kendaraannya tersebut, suami dari Maridha Deanova ini mengaku sedikit mengantuk dan kelelahan.

"Agak sedikit ngantuk juga mungkin ya. Aku bilang pegal banget ya pas ngomong gitu tiba-tiba ada mobil di depan boks gede ngerem mendadak, syok banget langsung banting ke kanan," ujar Mandala Shoji beberapa waktu lalu.

"Kalau sepersekian detik aku diam sudah itu box bisa masuk ke kaca kena semua hancur lah, kita syok banget," sambungnya.

Mandala Shoji dan istri

Mandala Shoji akui nyetir sambil ngantuk (Foto: Instagram/mandalaabadishoji)


Akibat kejadian tersebut, bagian depan kiri mobil Mandala pun mengalami kerusakan. Namun, ia mengaku beruntung lantaran tak ada korban dalam kecelakaan tersebut.

Mandala sendiri mengaku tak begitu peduli dengan kerusakan pada mobilnya. Ia justru langsung khawatir pada istri dan anak-anaknya yang berada di dalam mobil tersebut.

"Aku nggak peduliin mobil, langsung lihat anak istri aku. Anak aku nangis syok banget, bunda juga kaget baru bangun tidur, tapi aku lihat dia baik-baik saja," tutur Mandala Shoji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993085/mandala-shoji-batal-mudik-gegara-insiden-tabrakan-di-pintu-tol-cibubur-aRV1WKk2AS.jpg
Mandala Shoji Batal Mudik Gegara Insiden Tabrakan di Pintu Tol Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992880/mandala-shoji-syok-usai-alami-kecelakaan-di-pintu-keluar-tol-cibubur-YeEIeI9VBN.jpg
Mandala Shoji Syok Usai Alami Kecelakaan di Pintu Keluar Tol Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992846/kondisi-terkini-mandala-shoji-usai-alami-kecelakaan-RmVPsHgupM.jpg
Kondisi Terkini Mandala Shoji Usai Alami Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/33/2992394/mandala-shoji-ungkap-kronologi-kecelakaan-gegara-mobil-box-yang-berhenti-mendadak-48kguLCirg.jpg
Mandala Shoji Ungkap Kronologi Kecelakaan Gegara Mobil Box yang Berhenti Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2992201/mandala-shoji-alami-kecelakaan-nabrak-mobil-box-yang-berhenti-mendadak-Pf9oTxzjYd.jpg
Mandala Shoji Alami Kecelakaan, Nabrak Mobil Box yang Berhenti Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937121/mandala-shoji-layangkan-somasi-dan-tuntut-kerugian-immateriil-rp100-miliar-ke-hotel-di-pontianak-WOMbc5C0lp.jpg
Mandala Shoji Layangkan Somasi dan Tuntut Kerugian Immateriil Rp100 Miliar ke Hotel di Pontianak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement