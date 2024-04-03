Mandala Shoji Alami Kecelakaan, Nabrak Mobil Box yang Berhenti Mendadak

JAKARTA - Mandala Abadi Shoji datang dengar kabar kurang menyenangkan. Mandala dan sang istri, Maridha Deanova Safriana mengalami kecelakaan lalu lintas. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh Maridha Deanova melalui sebuah video di unggahan Instagram pribadinya @denova_zaes.

Dia membagikan kondisi mobil yang ringsek karena Mandala menabrak mobil box di depannya yang berhenti mendadak.

"Innalillahi wa inna illaihi roji'un..Qadarullah kami kecelakaan.. nabrak mobil box yang mengerem mendadak," ujar Maridha Deanova dikutip dari unggahan Instagram @@denova_zaes, Rabu (3/4/2024).

Deanova menjelaskan kronologi kejadian dimana Mandala dengan sigap langsung membanting stir dibalik kemudi ke arah kanan. Kesigapan itulah yang menurut Deanova menyebabkan kecelakaan tak terjadi terlalu parah sehingga seluruh penumpang selamat.

"Untungnya ayah @mandalaabadishoji sigap banting ke kanan sehingga gak semakin dalam nabraknya..Alhamdulillah kami semua selamat,kaca depan dan segitiga samping pecah," jelasnya.

Hanya saja mobil tampak ringsek dengan kaca di bagian depan pecah. Beruntung, pecahan kaca tak mengenai penumpang di dalam mobil

"Waktu kejadian aku mangku bantal Alhamdulillah pecahan kaca gak kena langsung. Kondisi mobil Alhamdulillah lumayan ringsek," ungkapnya.