Mandala Shoji Batal Mudik Gegara Insiden Tabrakan di Pintu Tol Cibubur

JAKARTA - Mandala Shoji baru saja mengumumkan bahwa mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan pada Rabu, 3 April 2024. Kecelakaan tersebut diketahui terjadi di pintu tol Cibubur hingga membuat kendaraannya ringsek di bagian depan sebelah kiri.

Kejadian tersebut sontak membuat rencana Mandala dan keluarga untuk mudik ke kampung halaman terpaksa batal. Hal itu bahkan diumumkan langsung oleh istri Mandala, Maridha Deanova Safriana di akun Instagramnya.

"Lebaran ini nggak bisa pulang kampung dulu," kata Maridha Deanova Safriana di Instagramnya.

"Minta doanya semoga Allah mudahkan ujian kami," sambungnya.

Mandala Shoji batal mudik gegara insiden tabrakan di pintu Tol Cibubur (Foto: Instagram/mandalaabadishoji)





Sebelumnya, Mandala mengaku bahwa ia dan keluarga sudah siap untuk pulang kampung menggunakan mobil. Sayangnya, rencana tersebut tak bisa terealisasi, mengingat mobil miliknya harus masuk bengkel.

"Ya udah siap siap kita mau bawa mobil lebih santai," ungkap Mandala saat ditemui beberapa waktu lalu.

"Apalagi anak anak pada kaget tadi pada nanya ayah pulang kampung kan pulang kampung kan, tapi belum bisa (pulang kampung)," tandasnya.

