Mamah Nada Bawa Subscribers Dekat dengan Alam Lewat Kuliner

Mamah Nada bawa subscribers dekat dengan alam lewat kuliner. (Foto: StarHits)

JAKARTA - Fitria Nurul Annisa alias Mamah Nada merupakan content creator asal Balikpapan yang kini berdomisili di Bontang. Lewat channel YouTube pribadinya, dia berhasil mendulang 800.000 subscribers.

Perjalanan Mamah Nada di dunia kreatif bermula pada 2021. Terinspirasi konten-konten Ria SW, Emak Enah, Daeng Lala, Dede Inoen, dan Exben, dia mengembangkan channel YouTube dengan bertualang dan memasak di alam.

BACA JUGA: Kisah Sukses Rio Jokam Jadi Content Creator dengan 1 Juta Subscribers di YouTube

Meski awalnya minim penonton, namun Mamah Nada tetap konsisten menghasilkan konten sambil mengurus ibunya yang sedang sakit. Dengan konsep yang menarik, dia berhasil mencuri perhatian warganet lewat konten-kontennya.

Dalam 3 tahun, dia berhasil mengembangkan channel YouTube pribadinya hingga memiliki 800.000 subscribers. Kini, dia bergabung dengan manajemen StarHits untuk mengembangkan channel YouTube pribadinya lebih masif lagi.