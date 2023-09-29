Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sakit, Chaeyoung TWICE Absen dari Konser READY TO BE di Filipina

Lutfi Fadila , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:30 WIB
Sakit, Chaeyoung TWICE Absen dari Konser READY TO BE di Filipina
Chaeyoung TWICE bakal absen dari konser READY TO BE di Filipina. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Chaeyoung dipastikan tidak akan tampil bersama TWICE di konser 'READY TO BE' karena alasan kesehatan. Hal itu diumumkan agensinya, JYP Entertainment, pada 29 September 2023. 

"Dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa karena alasan kesehatan, Chaeyoung tidak akan bisa bergabung dalam tur dunia TWICE ke-6 di Bulacan," ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Sabtu (30/9/2023). 

JYP Entertainment berharap, penggemar bisa memaklumi keputusan tersebut karena kesehatan sang artis adalah prioritas utama mereka. Namun begitu, JYP tidak mengungkapkan detail penyakit yang diidap Chaeyoung.

Chaeyoung TWICE bakal absen dari konser READY TO BE di Filipina. (Foto: Dispatch)

TWICE menggelar konser 'READY TO BE' di Phillipine Arena, Bulacan, Filipina, pada 30 September 2023 dan 1 Oktober 2023.*

(SIS)

