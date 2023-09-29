Sakit, Chaeyoung TWICE Absen dari Konser READY TO BE di Filipina

SEOUL - Chaeyoung dipastikan tidak akan tampil bersama TWICE di konser 'READY TO BE' karena alasan kesehatan. Hal itu diumumkan agensinya, JYP Entertainment, pada 29 September 2023.

BACA JUGA: TWICE Gelar Konser READY TO BE di JIS Desember Mendatang

"Dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa karena alasan kesehatan, Chaeyoung tidak akan bisa bergabung dalam tur dunia TWICE ke-6 di Bulacan," ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Sabtu (30/9/2023).

JYP Entertainment berharap, penggemar bisa memaklumi keputusan tersebut karena kesehatan sang artis adalah prioritas utama mereka. Namun begitu, JYP tidak mengungkapkan detail penyakit yang diidap Chaeyoung.

TWICE menggelar konser 'READY TO BE' di Phillipine Arena, Bulacan, Filipina, pada 30 September 2023 dan 1 Oktober 2023.*

(SIS)