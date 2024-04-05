Giring Ganesha Ungkap Keinginan Kembali Berkarya di Dunia Musik Setelah Vakum 1 Dekade

Giring Ganesha akan kembali berkarya di dunia tarik suara (Foto: Instagram/giring)

JAKARTA - Giring Ganesha berkeinginan untuk kembali berkarir didunia musik. Diketahui, setelah hengkang dari bandnya, Nidji, hampir satu dekade lamanya, Giring memilih untuk terjun ke dunia politik.

Kini, setelah gagal menjadi politikus, eks vokalis grup band Nidji, ini pun mulai bertekad untuk kembali berkarya di dunia tarik suara.

"Jadi ingin berkarya ini sebenarnya ide itu sudah lama sejak 2023," ucap Giring Ganesha saat ditemui di kawasan Sarinah Jakarta Pusat belum lama ini.

Untuk memulai kembali di dunia tarik suara, Giring mengakui bahwa ia mengawalinya sebagai solois. Bahkan saat ini, dirinya pun tengah dalam proses menciptakan lagu-lagu barunya.

"Itukan yang bikin happy 4 tahun at least sekarang solois sendiri dan akan menciptakan lagu juga. Kemarin lagi proses nih, nyiptain lagu udah berkarat juga kali ya," jelas Giring.

Pria 40 tahun ini mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan ketiak menciptakan lagu-lagu. Apalagi saat melihat perkembangan musik relatif lebih cepat, sehingga membuat dirinya harus bekerja keras untuk beradaptasi, demi menciptakan karya-karya yang dapat diterima oleh penggemar beratnya.

"Bikin lirik jauh lebih sulit sekarang mungkin adaptasi nggak pernah surut tetapi bikin lirik tantangan, karena penikmat musik zaman sekarang berbeda dengan zaman saya, sekarang semua musisi keren-keren, puitis-puitis tapi dalam jadi saya harus belajar biar bisa kayak mereka," bebernya.

Sementara itu, istri Giring Ganesha, Cynthia Riza mengaku selalu mendukung keinginan dari Giring. Termasuk soal kembalinya Giring ke dunia tarik suara.