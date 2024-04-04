Sandra Dewi Diperiksa Kejagung Terkait Rekening Harvey Moeis yang Diblokir

JAKARTA - Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengungkapkan alasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil Sandra Dewi sebagai saksi atas kasus korupsi timah yang dilakukan oleh suaminya, Harvey Moeis. Diketahui, Sandra Dewi tiba di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kamis (4/4/2024) sekitar Pukul 09.24 WIB dengan didampingi oleh seorang pria dan wanita, diduga merupakan kuasa hukumnya.

Menurut Kuntadi, pemanggilan Sandra dimaksud untuk meminta keterangan sekaligus melakukan pengembangan terhadap pemblokiran sejumlah rekening milik Harvey Moeis beberapa waktu lalu.

"Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari. Untuk memilah dimana yang diduga ada kaitannya dengan tindakan pidana diduga yang dilakukan saudara HM," ujar Kuntadi saat ditemui di kantornya Kamis (4/4/2024).

"Sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan hanya sekedar untuk memilah mungkin sebatas itu," lanjutnya.

Kuntadi mengakui bahwa pemanggilan Sandra Dewi dalam rangka melakukan penelitian, apakah sang artis memiliki kaitan dengan beberapa rekening telah diblokir tersebut.

"Kami hanya sekedar meneliti rekening yang kita blokir ada kaitannya atau tidak, ada beberapa saya belum lihat nominal tidak bisa kami sebutkan," paparnya.

Selain Sandra Dewi, Kuntadi menuturkan bahwa pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi lainnya namun belum diketahui secara pasti. Pasalnya, proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih terus berjalan.

"Nanti lengkapnya nanti," sebut Kuntadi secara singkat.