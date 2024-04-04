Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

G-Dragon Resmi Umumkan Jadwal Comeback Solo

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:25 WIB
G-Dragon Resmi Umumkan Jadwal <i>Comeback</i> Solo
G-Dragon akan merilis album baru pada Semester II-2024. (Foto: Chanel)
SEOUL - G-Dragon akan merilis karya solo terbarunya dalam waktu dekat. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh perwakilan sang idol, Galaxy Corporation, pada 3 April 2024. 

“G-Dragon akan comeback di Semester II-2024. Setelah merilis karya barunya, dia akan memulai kegiatan keartisannya di pasar global, termasuk tur ke Jepang,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (4/4/2024). 

Perusahaan tersebut juga meluruskan pemberitaan yang mengatakan bahwa Galaxy Corporation sengaja mendirikan cabang di Jepang untuk mendukung karier sang idol. “Cabang di Jepang dibuka pada September 2023, sebelum G-Dragon gabung.” 

Ini akan menjadi karya solo perdana G-Dragon setelah meninggalkan YG Entertainment yang menaunginya selama 17 tahun. Pada 21 Desember 2023, Galaxy Corporation mengumumkan telah meneken kontrak eksklusif dengan sang idol. 

G-Dragon akan merilis album barunya pada Semester II-2024. (Foto: DAZED)

Agensi tersebut juga membenarkan kabar bahwa pimpinan boy group BIGBANG itu akan comeback pada 2024. “Benar, Kwon Ji Yong akan comeback pada 2024,” kata Jo Sung Hae, Direktur Galaxy Corporation tanpa memberikan detail apapun. 

Sejak itu, G-Dragon menghadiri Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Januari 2024. Saat itu, dia juga mengumumkan kolaborasinya dengan Yoshiki, leader dan drummer band rock Jepang, X Japan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
