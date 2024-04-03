Kisah Sedih Unang Bagito, Jatuh Miskin Tinggal di Gudang Hingga Diceraikan Istri

Unang Bagito jatiuh miskin hingga tinggal di gudang dan diceraikan istri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Unang Bagito merupakan seorang pelawak senior yang dihormati. Bersama grup lawak Bagito, Unang pernah meraih kejayaan di dunia hiburan Indonesia.

Namun hal itu tak lagi ia rasakan. Kini, di zaman yang berbeda, Unang telah jatuh miskin karena tak laku lagi di industri hiburan.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di channel Youtube Kasisolusi.

"Sekarang masih ngelucu, cuma kalau ada undangan aja sekadarnya, Cuma enggak selucu dulu," ucap Unang di kanal YouTube Kasisolusi.

Saking susahnya, Unang bersama keluarganya harus tinggal di gudang. Sebab, ia hanya mampu menyewa gudang tersebut untuk ditinggali.

"Kan pada saat itu saya ngontrak, ngontrak di gudang, anak dua, laki-laki itu," jelas Unang.

Perjuangan demi perjuangan ia lalu. Namun cobaan tak henti-henti datang. Sudah jatuh miskin, istri minta cerai pula.

"Saya tetap berjuang untuk menyiasati hidup yang susahnya kayak apa, pada saat susah akhirnya istri minta pisah," ucapnya.

