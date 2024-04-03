Aurel Hermansyah Bersyukur Rayakan Anniversary Pernikahan Ke-3 dengan umrah Bareng Suami

JAKARTA - Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tengah merayakan anniversary pernikahan yang ke-3 pada Rabu (3/4/2024). Melalui unggahan Instagram Story akun pribadi sang suami, Atta Halilintar @attahalilintar, Aurel tampak heran melihat Atta mengucapkan 'Happy Anniversary' kepadanya.

Sebab, putri sulung Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu mengira bahwa Atta melupakan tanggal pernikahan mereka.

"Happy anniversary yang ketiga tahun sayang," ujar Atta sembari mengecup kening Aurel.

Meski tampak kebingungan, Aurel pun membalas kecupan itu dengan mencium tangan sang suami dan memeluknya.

Aurel pun mengunggah ulang video yang dibagikan suaminya. Dia menuliskan ucapan 'Happy Anniversary' sekaligus ungkapan rasa syukur mengingat di momen anniversary kali ini, mereka akan pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah.

"Happy anniversary sayang. Alhamdulillah tahun ini anniv nya umrah," tulis Aurel Hermansyah dalam keterangan unggahan di akun pribadinya @aurelie.hermansyah.

