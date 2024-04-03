Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Bagikan THR Ratusan Juta ke Karyawan

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengunggah keseruannya saat berbagi Tunjangan Hari Raya (THR) ke karyawannya. Dalam kesempatan itu, Atta dan Aurel juga menjalani buka puasa bersama hingga shalat berjamaah sebelum akan berangkat umrah.

Terlihat pula dua anak mereka, Ameena Hanna Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta, yang hanyut dalam momen kehangatan tersebut.

BACA JUGA: Atta Halilintar Bagikan Potret Jalani Ujian Masuk SMA

"Hari ini kita ada buka puasa bersama guys di kantor, jadi hari ini kita makan-makan bersama, nanti ada shalat berjamaah juga, sebentar lagi kan kita udah mau berangkat umrah jadi sebelum itu kita makan-makan dulu, buka puasa bersama," ujar Aurel Hermansyah dikutip dari kanal YouTube Atta Halilintar, Rabu (3/4/2024).

Sementara itu, Atta Halilintar tampak antusias menyiapkan THR untuk para karyawannya.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bagikan THR ratusan juta (Foto: YouTube/AH)





Anak sulung dari pasangan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk itu juga memperlihatkan tumpukan amplop coklat berukuran tebal yang berisi uang tunai.

Konon, total uang THR yang dibagikan Atta dan Aurel untuk karyawannya mencapai ratusan juta rupiah.

BACA JUGA: Atta Halilintar Soroti Kasus Anak yang Diperkosa Ayah Kandungnya

"Bagi-bagi THR karyawan, sini guys lihat, semoga berkah ya di malam 10 hari terakhir," ujar Atta.

Atta dan Aurel kemudian memanggil satu persatu karyawannya untuk menerima THR. Dia juga meminta para karyawan untuk menyampaikan kesan dan pesan selama bekerja di perusahaannya.