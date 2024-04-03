Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Bagikan Potret Jalani Ujian Masuk SMA

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:05 WIB
Atta Halilintar Bagikan Potret Jalani Ujian Masuk SMA
Atta Halilintar jalani ujian masuk SMA (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar merupakan salah satu selebriti Indonesia yang cukup peduli dengan pendidikan. Menyadari bahwa ia hanya memiliki ijazah SMP, suami Aurel Hermansyah ini pun memilih untuk meneruskan pendidikannya dengan mengambil Paket C.

Terbaru, melalui akun Instagramnya, bapak dua anak ini tampak membagikan foto saat ia menjalani ujian agar bisa melanjutkan pendidikannya. Ia pun berharap agar bisa lulus dari ujian tersebut dan bisa menjalani Paket C.

Bahkan, meski menjadi yang paling tua dalam ujian tersebut, bintang film Ashiap Man ini mengaku sama sekali tak malu.

“UJIAN SMP ke SMA, Semoga lulus dah....," ujar Atta Halilintar di Instagramnya.

"Seru ikut ujian paket kali ini bisa ketemu sama anak-anak latar belakang beda-beda.. walau saya paling tua tapi tetep bisa lah kayak anak sma..," sambungnya.

Atta Halilintar

Atta Halilintar jalani ujian masuk SMA (Foto: Instagram/attahalilintar)


Saat mengikuti ujian, Atta pun mengaku senang lantaran bisa bertemu dengan anak-anak dari berbagai macam latar belakang.

"Disini Ada Korban Bullying di sekolah, Ada Anak berkebutuhan khusus, ataupun bahkan anak-anak yang sudah kerja seni dari kecil... ‘Gabisa sekolah bisa terjadi, Berhenti belajar jangan sampai terjadi’,” bebernya.

Sontak, postingan anak pertama Gen Halilintar ini langsung mendapatkan banyak komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang memberikan dukungan pada Atta dan mengaku salut dengan dirinya yang tetap ingat dengan pendidikan.

"Sekolah dan belajar tidak memandang usia semangat papata," tulis conny***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement