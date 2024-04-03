Atta Halilintar Bagikan Potret Jalani Ujian Masuk SMA

JAKARTA - Atta Halilintar merupakan salah satu selebriti Indonesia yang cukup peduli dengan pendidikan. Menyadari bahwa ia hanya memiliki ijazah SMP, suami Aurel Hermansyah ini pun memilih untuk meneruskan pendidikannya dengan mengambil Paket C.

Terbaru, melalui akun Instagramnya, bapak dua anak ini tampak membagikan foto saat ia menjalani ujian agar bisa melanjutkan pendidikannya. Ia pun berharap agar bisa lulus dari ujian tersebut dan bisa menjalani Paket C.

Bahkan, meski menjadi yang paling tua dalam ujian tersebut, bintang film Ashiap Man ini mengaku sama sekali tak malu.

“UJIAN SMP ke SMA, Semoga lulus dah....," ujar Atta Halilintar di Instagramnya.

"Seru ikut ujian paket kali ini bisa ketemu sama anak-anak latar belakang beda-beda.. walau saya paling tua tapi tetep bisa lah kayak anak sma..," sambungnya.

Atta Halilintar jalani ujian masuk SMA (Foto: Instagram/attahalilintar)





Saat mengikuti ujian, Atta pun mengaku senang lantaran bisa bertemu dengan anak-anak dari berbagai macam latar belakang.

"Disini Ada Korban Bullying di sekolah, Ada Anak berkebutuhan khusus, ataupun bahkan anak-anak yang sudah kerja seni dari kecil... ‘Gabisa sekolah bisa terjadi, Berhenti belajar jangan sampai terjadi’,” bebernya.

Sontak, postingan anak pertama Gen Halilintar ini langsung mendapatkan banyak komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang memberikan dukungan pada Atta dan mengaku salut dengan dirinya yang tetap ingat dengan pendidikan.

"Sekolah dan belajar tidak memandang usia semangat papata," tulis conny***.